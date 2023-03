Quartier, la nuova collezione di Tectona

Disegnata da Camille Blin, entra a catalogo 2023 la collezione Quartier by Tectona. Di colore nero, si compone di sedute in acciaio inossidabile dall’inedita forma triangolare e da un tavolo circolare che si armonizza con gli altri elementi della serie per contrasto geometrico.

A ispirare il designer è stato prima di tutto l’universo dei cartoni animati, in particolare «La Linea», creata dal disegnatore italiano Osvaldo Cavandoli nel 1971, in cui a partire da una linea continua nasceva e si animava un personaggio. Altra fonte di ispirazione è stato il design logico di «Heart», un set da pranzo progettato nel 1952 dal designer danese Hans J. Wegner (1914-2007), la cui sedia poggiava su tre gambe e lo schienale era ridotto al minimo.

Camille Blin, designer di origini svizzere nato a Parigi nel 1984, dopo aver familiarizzato con la fabbricazione di strumenti a corda entra a far parte dell’ÉCAL (École Cantonale d’Art de Lausanne), dove consegue il master nel 2009, ricevendo il premio ÉCAL per la sua tesi sulle lampade Gradient, per poi entrare a far parte del corpo docente diventando a sua volta professore. Nel 2012 fonda A C E, azienda specializzata nella produzione di mobili in legno. Camille è uno dei molti designer usciti da ÉCAL con cui Tectona collabora regolarmente dal 2013.