Miamo presenta Leg Renew, per gambe più belle

Una giusta beauty routine si prende cura del corpo all’interno così come all’esterno. Questa visione completa di ricerca del benessere ha guidato da sempre Miamo, il brand di cosmetica funzionale nato dall’expertise farmaceutica, a sviluppare nel tempo prodotti cosmetici innovativi per la cura della pelle e a completare i protocolli cosmetici con gli integratori funzionali Nutraiuvens, brand più recente del gruppo Medspa Srl a cui Miamo appartiene, per agire anche all’interno del corpo.

Dopo il lancio di Skin Glow nel 2021, Miamo sceglie di innovare ancora una volta il mercato della nutricosmetica con una novità che risponde ai bisogni espressi dai consumatori sempre seguendo la filosofia del protocollo cosmetico e sistemico per potenziare i risultati e favorire il benessere di tutti. La ricerca dell’equilibrio tra interno ed esterno ha portato l’attenzione del brand verso uno dei problemi più comuni che affliggono persone di diverse età: la cattiva circolazione e il ricorrente gonfiore alle gambe. Le statistiche più recenti indicano che il 40% delle donne, e non solo, soffre di fragilità capillare e cattiva circolazione, e che nell’80% dei casi la causa del problema è legato a un’insufficienza venosa. Il gonfiore alle gambe, inoltre, è anche legato alla comparsa di inestetismi come la cellulite, le smagliature e la perdita di tono, che possono risultare difficili da eliminare nel lungo periodo. Per aiutare a risolvere questi problemi nasce LEG RENEW, il nuovo integratore alimentare nutricosmetico che coniuga l’expertise cosmetica di Miamo e quella nutraceutica di Nutraiuvens, in una dose di bellezza che agisce sul benessere delle gambe come mai prima d’ora.

La sua formulazione, ricca di un mix straordinario di attivi alla concentrazione funzionale, contribuisce a donare alle gambe leggerezza e bellezza attraverso una doppia azione drenante e vasoprotettiva.

“Leg Renew nasce per aiutare le persone che risentono di gonfiore alle gambe che, da un lato, provoca inestetismi della pelle e, dall’altro, è il sintomo di un andamento sistemico, legato alla cattiva circolazione. Il nostro impegno verso la ricerca di un benessere del corpo inteso come equilibrio, ci ha dato la possibilità di mettere a punto un nuovo tipo di integratore, con attivi che agiscono sia sul gonfiore in atto sia sulla sua prevenzione. Nella progettazione di Leg Renew non abbiamo tralasciato nessun aspetto, come la sostenibilità nel packaging, perché l’equilibrio deve riguardare il nostro corpo, ma anche l’ambiente” – dichiara la Dott.ssa Camilla D’Antonio, direttrice scientifica e co-fondatrice di Miamo e Nutraiuvens.

Leg Renew agisce su due livelli. Ha un’azione drenante dei liquidi corporei, migliora il benessere vascolare e aiuta anche nei trattamenti topici anticellulite. A questa azione aggiunge un’azione vasoprotettiva, che favorisce il microcircolo e la normale circolazione venosa.

In gergo farmaceutico, è un integratore consigliato per l’uso topico e per uso sistemico, significa che si prende cura del gonfiore ma anche degli inestetismi che l’accompagnano come la cellulite, le smagliature e la perdita di tono, così come risulta efficace in problemi di natura sistemica del corpo: pesantezza delle gambe, drenaggio, vasoprotezione.

La confezione è in vetro ambrato, protegge il prodotto dalle radiazioni UV e da altre interazioni ed è riciclabile, così come il suo tappo è in alluminio, il materiale nobile da riutilizzare all’infinito. Anche la carta dell’etichetta, così come l’astuccio, è FSC, per ridurre l’impatto ambientale.

Ogni aspetto di Leg Renew rispecchia le scelte di sostenibilità di Miamo, che ricerca da sempre il migliore equilibrio tra tecnologia, innovazione e rispetto dell’ambiente. Leg Renew è un prodotto adatto a tutti, ad ogni genere di persona, senza differenze di età, pelle o altre distinzioni.