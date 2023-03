Elements, la nuova sauna girevole e sospesa del Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Il 2023 è iniziato con il botto al Dolomiti Wellness Hotel Fanes di San Cassiano, che arricchisce la sua offerta wellness con la nuova Elements Sauna, sospesa a 9 mt di altezza e girevole a 360°, unica nella sua specie. Progettata dall’Interior Designer Barbara Widmann, dello studio Interior Design di Bolzano, questa sauna regala un’esperienza di relax unica, completata dalla vista mozzafiato sulle Dolomiti patrimonio dell’UNESCO; un’indimenticabile immersione nel mondo del benessere, fisico e soprattutto interiore.

«Quello dell’Elements Sauna è un progetto davvero ambizioso oltre che unico nel suo genere e la realizzazione è stata impegnativa da un punto di vista tecnico in quanto, oltre ad essere una struttura capace di girare su se stessa a 360°, è anche sospesa a 9 metri di altezza dal suolo» spiega l’Interior Designer Barbara Widmann.

«Ci tengo ad aggiungere, però, che Elements Sauna presenta anche una profondità di concept importante da trasmettere: si è deciso, infatti, di riprendere filosofie e tradizioni tra le più antiche, che vedono l’uomo al centro di un rapporto strettissimo con la natura e le energie che questa sprigiona. Sin dall’esterno, l’ospite ritrova e diventa parte integrante di questo circolo di energie vitali in prima persona: la sauna, infatti, svela la sua forma toroidale, espressione del campo energetico di ogni forma di vita in grado di autoalimentarsi e simbolo del ciclo della vita di ogni essere vivente; all’interno e al centro della base circolare, poi, trova la stufa che materialmente rappresenta l’alimentazione del flusso energetico della struttura, metaforicamente ne è il cuore pulsante; un po’ come avviene nel corpo umano, con il cuore che alimenta l’intero organismo» spiega la Widmann. L’esperienza si completa grazie alle grandi vetrate che regalano una vista magnifica sul paesaggio circostante e sulle Dolomiti. «Il desiderio della famiglia Crazzolara, dunque, non è tanto quello di fare vivere agli ospiti un’esperienza di relax fine a se stessa, ma di farli entrare in un mondo di energie positive, condurli in un percorso introspettivo consapevole che permetta di attingere all’enorme potenziale che esiste all’interno di ognuno, mentre il mondo continua a evolvere e girarci attorno» conclude l’interior designer.

La Elements Sauna è costituita per lo più da metallo e diverse tipologie di legno. Il pavimento, infine, è in quarzite, una pietra naturale proveniente dalla vicina val di Vizze. Grazie a questo nuovo gioiello del Dolomiti Wellness Hotel Fanes, che conferma l’assoluta qualità delle sue 5 stelle, gli ospiti possono godersi un’esperienza frutto di un progetto unico nel suo genere che sa indubbiamente porre l’accento sull’importanza del benessere interiore e psichico oltre che di quello fisico.