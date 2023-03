Méthode Mosique modelante firmato Maria Galland Paris

Maria Galland crea, nel 1963, il “Méthode Mosaïque Modelante”, per la prima volta, un trattamento della pelle che combina una diagnosi personalizzata a una gestualità precisa, attraverso l’applicazione di una maschera auto-riscaldante unica nel suo genere, la “Masque Modelant”. L’esperienza offerta, combinata a risultati spettacolari, hanno reso negli anni la “Méthode Mosaïque Modelante” una vera e propria icona di trattamento.

Oggi, Maria Galland Paris reinterpreta il leggendario trattamento, rivolgendosi a tutte le donne che cercano un’esperienza rispettosa della pelle, con risultati visibili sia a breve che a lungo termine. La rivisitazione di questa icona di bellezza è rappresentata in una nuova formula della “Masque Modelant”; un protocollo 100% manuale, rispettoso delle diverse esigenze della pelle; una rielaborazione delle fasi del protocollo di trattamento, per una maggiore modularità; e infine, una personalizzazione ancor più elevata per rispondere alle esigenze di tutti i tipi di pelle e tutte le età.

L’obiettivo univoco è una trasformazione visibile della pelle in una sola seduta, ed effetti positivi anche a lungo termine. Un’innovazione in linea con la visione più globale che Maria Galland Paris persegue da tempo: trattamenti sempre più rispettosi della pelle, routine essenziali personalizzate e protocolli in cabina esclusivamente manuali. Maria Galland Paris promuove così un vero e proprio movimento per le donne, incoraggiandole a considerare la skincare a lungo termine, come un vero e proprio “investimento per la loro pelle“. Il cuore del metodo: la “3 – Modelant Masque”, completamente rinnovata.

Un trattamento in cabina senza eguali

Movimenti di effleurage e modellamento che preparano la pelle a ricevere i principi attivi selezionati, personalizzati in base alle esigenze specifiche di ogni pelle. Grazie alle mani esperte dell’estetista, la polvere sottile e perfettamente dosata della “Masque Modelant” si trasforma con la semplice aggiunta di acqua in una mousse delicatamente elastica e fluida. La maschera tramuta con il trascorrere dei minuti la propria texture divenendo semi-solida, permettendo alla pelle di assorbire gli attivi trattanti e offrendo al contempo una meravigliosa esperienza di benessere. La pelle, qualunque siano le sue esigenze, subisce una vera e propria trasformazione in una sola seduta. Le rughe e le linee sottili vengono attenuate e i contorni del viso appaiono da subito rassodati. La pelle è rilassata, rimpolpata e splendidamente luminosa. Oltre agli effetti immediati, i benefici si prolungano anche nei giorni successivi al trattamento, garantendo un effetto a lungo termine.

Affinché ogni donna possa beneficiare del metodo secondo ciò che desidera e di cui ha bisogno, da quest’anno Maria Galland propone tre nuove diverse esperienze:

• L’EXCEPTIONNELLE (100 minuti) Per le donne che desiderano una fuga estrema e un’evasione ultra-efficace, che comprende una detersione intensa e un massaggio rigenerante.

• L’ORIGINALE (90 minuti) Per le donne che desiderano il leggendario trattamento classico, con risultati impressionanti, che comprende una detersione rilassante e un massaggio rigenerante.

• L’ESSENTIELLE (65 minuti) Per le donne che desiderano risultati eccezionali su misura nel più breve tempo possibile, comprende una detersione rilassante.