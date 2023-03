L’iconica Geo Map di Alviero Martini 1A Classe nella collezione di gioielli

Alviero Martini 1A Classe presenta la nuova collezione di gioielli Rodeo Drive – collane, bracciali, anelli e orecchini realizzati interamente in argento 925 placcato oro e resi unici dagli inserti in vera pelle con la stampa dell’iconica Geo Map.

Il tema del viaggio che rappresenta il DNA del brand si riflette nella scelta dei nomi delle collezioni di gioielleria: Rodeo Drive – la strada più rinomata di Beverly Hills – esprime glamour, stile, e profuma di celebrità. La collezione, il cui design sceglie solide geometrie declinate su ampie maglie rettangolari e su volumi più bold per le fasce, riflette la solarità californiana attraverso le placcature in oro giallo e oro rosa e i colori caldi e naturali della pelle stampata.

Per la collana da 40 cm un pendente in argento placcato oro giallo con bilière in pavé di zirconi ed elemento centrale con grande maglia rettangolare in vera pelle con stampa Geo Map e il logo 1A Classe inciso; la collana lunga 42 cm è caratterizzata da un pendente composto da due ampie maglie rettangolari: alla geometrica bilière placcata in oro rosa con il logo 1A Classe inciso, si unisce una maglia con cristalli che conduce all’elemento protagonista: la grande maglia rivestita in vera pelle con la stampa Geo Map.

Rodeo Drive di Alviero Martini 1A Classe veste i polsi con tre bracciali e offre la scelta tra la versione morbida e quella rigida. Il bracciale con catena è in argento placcato oro giallo (lunghezza 18,5 con chiusura personalizzata): protagonista la maglia centrale in vera pelle stampata Geo Map con l’incisione del logo 1A Classe alla quale si agganciano due maglie laterali in pavé di zirconi. I due bangle della collezione – in un’unica misura regolabile – sono entrambi rivestiti in vera pelle stampata con l’iconica Geo Map e impreziositi da due elementi centrali che compongono la signature 1C in zirconi. I bangle sono disponibili nella versione in argento e argento placcato oro rosa.

Due le proposte per gli anelli: un modello – in argento placcato oro giallo – con maglia centrale in vera pelle con stampa Geo Map e il logo 1A Classe inciso, disponibile in tre misure e una seconda versione – in argento placcato oro rosa – a fascia regolabile che si abbina al design del bangle ed è rivestito in vera pelle con la stampa Geo Map incorniciata da due file di zirconi. La collezione di gioielli Rodeo Drive di Alviero Martini 1A Classe si completa con i tre modelli di orecchini. Gli orecchini pendenti in argento placcato oro rosa giocano con due maglie agganciate tra loro grazie ad un raffinato elemento – in argento placcato oro rosa con logo 1A Classe inciso.

Gli orecchini composti di una sola maglia (con attacco in pavé di zirconi) abbinano alla vera pelle stampata Geo Map una superficie placcata oro giallo con l’incisione del logo 1A Classe mentre gli orecchini hoop presentano una rigorosa fascia placcata in oro giallo che racchiude ed esalta la Geo Map stampata su vera pelle.