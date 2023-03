Courrèges, couturier-perfumer

Fondata nel 1961 da André e Coqueline Courrèges, la Maison Courrèges ha letteralmente rivoluzionato il mondo della moda e del design. Movimento, purezza, colore e luce: dal 1965 in poi, Courrèges afferma il suo stile, con un focus sulle linee strutturate e una devozione al bianco, aggiungendo successivamente variazioni di colore e nuovi materiali come il vinile. Con sconfinato ottimismo e vitalità, Courrèges continua a fare scalpore ovunque si avventuri.

Nel 1971, dieci anni dopo il lancio della Maison, André Courrèges rivela la sua interpretazione della fragranza con Empreinte, leggendario profumo degli anni ‘70. Nel 2015, Courrèges dà il proprio nome a una nuova creazione iconica: La fille de l’air, una straordinaria fragranza di fiori d’arancio.

Nel settembre 2020, Nicolas Di Felice viene nominato direttore artistico di Courrèges. Le sue collezioni trasmettono una visione chiara e sensibile del marchio. Appassionato al mondo delle fragranze, inizia un nuovo progetto in linea con la sua percezione della moda come un universo completo e totalizzante e fa rivivere la tradizione del couturier-profumiere. In occasione del 60° anniversario di Courrèges, 50 anni dopo il lancio della prima fragranza, Nicolas Di Felice ha voluto ridare energia all’universo delle fragranze della Maison dando forma a una proposta olfattiva unica firmata Courrèges.

Al centro di questo nuovo progetto c’è una eau de parfum dal nome evocativo: Slogan. Nicolas di Felice ha voluto evidenziare l’estetica radicale ma romantica dell’emozione: l’energia dei corpi liberi, in movimento, che si incontrano e pulsano all’unisono. Per dare a quei corpi la forza e l’armonia delle parole, sempre con sensibilità.

Una creazione che unisce movimento ritmico e dipendenza olfattiva, il profumo di un cuore che batte. “Volevo celebrare l’essere vivo, la vitalità. Per rivelare quello spazio invisibile e intimo dove i corpi che si incontrano e si riconoscono diventano semplicemente il ritmo dei cuori che battono all’unisono…” – Nicolas Di Felice.

Per celebrare la rinascita delle fragranze Courrèges, Slogan è accompagnato da due nuove eau de parfum, “seconde peau” e “C”; l’iconica “la fille de l’air“ e “l’empreinte“, una versione aggiornata del profumo storico della Maison. L’ultima fragranza che si è unita è “l’eau de liesse“.

La firma olfattiva

L’accordo di base è l’inebriante ambroxan o ambrox, noto per il suo potere di dipendenza e per l’evocazione dell’odore della pelle. Nicolas Di Felice lo ha scelto come chiave di volta dell’universo olfattivo della Maison per conferire corpo, volume e persistenza a queste sei creazioni profumate

Le fragranze

“C” : Fiorito-legnoso. La purezza indulgente del bucato pulito, energizzata dal gelsomino strutturato.

L'eau de liesse : Fiorito-fresco. Le prime note trasparenti e luminose di un neroli frizzante mescolato agli accenti aldeidici del cristalfizz lasciano il posto a un cuore floreale abbagliante, dove l'iris è adornato dalla forza solare del gelsomino sambac e dalla sensualità dell'eliotropio.

Slogan : Legnoso-muschiato. Creata dal maestro profumiere Annick Menardo, questa fragranza ha un contrasto sorprendente, aprendosi con una nota ariosa e pura di bacca di ginepro fresca e vivace, esaltata da una base sfumata con ambrox muschiato.

Seconde peau : Legnoso-pelle. Un accordo «partner» legno di pino/foglia di tè, che sposa la resina con la freschezza inconfondibile.

La fille de l'air : Fiorito-fruttato. Con il suo slancio di leggerezza e scia di luce, la fille de l'air ispira tanto quanto affascina con la sua nota muschiata di fiori d'arancio.

L'empreinte: Chypre-fruttato. Una moderna struttura chypre. Un accordo di bergamotto/patchouli con accenti gourmand e ambrati.

Il flacone iconico rinnovato

Disegnato da André Courrèges nel 1970, l’iconico flacone è stato rivisitato da Nicolas Di Felice. Ora opaco, lucido e liscio, anche la sua sagoma si è evoluta. Al centro si trova la firma grafica della Maison, il leggendario logo «AC». Prodotto in Francia, è composto al 90% da vetro riciclato ed è completamente riciclabile. È sormontato da un tappo in legno di faggio Jura laccato e ha una pompa che può essere svitata. La sua scatola cilindrica di carta (certificata FSC), sempre prodotta in Francia, riproduce anch’essa il marchio. È disponibile in due formati, 100 ml e 50 ml. Slogan è bianco, puro e immacolato. Le altre cinque creazioni si ispirano ai colori dei famosi vinili riprodotti dalla Maison.