Mediterranean Honeysuckle Clementina il nuovo profumo di AERIN

Immergersi nell’atmosfera della Costiera Amalfitana con Mediterranean Honeysuckle Clementina Eau de Parfum 50ml by AERIN. Solare e luminosa, questa nuova fragranza proposta in edizione limitata è stata ispirata dall’ambiente della Costiera, una fragranza floreale agrumata che evoca le sensazioni di una vacanza estiva. Paesaggi suggestivi, acque turchesi e profumo inebriante di clementine nell’aria sono la fonte di ispirazione: le vivaci note floreali e agrumate, che uniscono clementine corse, bergamotto italiano, gelsomino Sambac e caprifoglio, ti trasportano sulla costa di Positano.

“Il Mediterraneo è uno dei miei luoghi del cuore e costante fonte di ispirazione. Clementina porta un originale tocco agrumato alla mia classica fragranza Mediterranean Honeysuckle, ricreando l’idea della tradizionale vacanza sulle spiagge italiane.” . Aerin Lauder, Founder e Creative Director, AERIN.

Grazie ai viaggi di Aerin nel Mediterraneo, Clementina è costruita sulla base del caratteristico profumo Mediterranean Honeysuckle arricchito con ingredienti perfetti come il frizzante bergamotto italiano e il caprifoglio selvatico. Clementina si apre con la scintillante clementina corsa e l’inebriante gelsomino Sambac, e chiude con note di fondo di luminoso ambrox, cremoso musk e muschio terroso, creando il perfetto equilibrio di vivacità, freschezza e calore.

Il flacone di Mediterranean Honeysuckle è disegnato originariamente con petali e steli meravigliosamente intrecciati dal colore blu per riflettere le bellissime piastrelle viste nel Mediterraneo. Questa volta la stampa viene reinventata nei toni della clementina, dell’oro e del verde per catturare i colori e l’atmosfera delle spiagge di Positano. La bottiglia firmata AERIN presenta graziosi dettagli color oro e il tappo bianco come la pietra.

