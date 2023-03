Il potere Anti-age di Pro-Collagen Rose Marine Cream

Per festeggiare i 20 anni dal lancio della iconica Pro-Collagen Marine Cream, la maison Elemis lancia una profumata novità in aggiunta alla linea skincare: Pro-Collagen Rose Marine Cream 50ml. Questa performante crema giorno è decisamente innovativa ed è testata scientificamente, reinventata grazie all’aroma di rosa, e pensata specialmente per la pelle delicata.

“La Pro-Collagen Rose Marine Cream è la novità della nostra gamma, formulata con la stessa skincare technology dell’originale Pro-Collagen Marine Cream, reinventata grazie ai benefici lenitivi della rosa inglese – adatta ad ogni tipo di pelle e perfetta per le pelli delicate. Questa formula anti-age ha una texture in gel che idrata la pelle senza lasciare residui oleosi. La nuova nota aromatica dona un’esperienza sensoriale straordinaria al prodotto – perfetto per completare l’azione del Pro-Collagen Rose Cleasing Balm e del Rose Facial Oil.” – Noella Gabriel, Global President & Co-Founder of ELEMIS.

Le rose utilizzate sono cresciute nella campagna inglese all’interno di una azienda tutta al femminile completamente sostenibile, che cerca di minimizzare gli sprechi favorendo il riciclo dei materiali. Le rose vengono colte a mano durante le mattinate di giorni particolarmente caldi e secchi – quando sono al loro meglio – per conservare la loro caratteristica fragranza. Vengono poi stese su un lenzuolo bianco per permettere alle api e agli insetti di tornare al loro florido habitat. Nelle 24 ore successive, i petali di rosa vengono sottoposti alla distillazione a vapore per creare l’idrolato di rosa inglese.

Idrolato di Rosa inglese biologica – Creato attraverso un unico e delicato processo, l’idrolato è composto da acqua floreale e da qualche goccia di oli essenziali, conosciuti per le loro proprietà lenitive e idratanti. Noi usiamo oltre venti varietà di rose raccolte a mano, tra cui le Rose Damascena, le Rose Alba, le Rose Antiche e le Rose Inglesi, scelte accuratamente per la complessità della loro fragranza.

– Creato attraverso un unico e delicato processo, l’idrolato è composto da acqua floreale e da qualche goccia di oli essenziali, conosciuti per le loro proprietà lenitive e idratanti. Noi usiamo oltre venti varietà di rose raccolte a mano, tra cui le Rose Damascena, le Rose Alba, le Rose Antiche e le Rose Inglesi, scelte accuratamente per la complessità della loro fragranza. Padina Pavonica – Questa alga idratante si trova sulle coste del Mediterraneo ed è ricca di polisaccaridi che mantengono l’idratazione donando un incarnato visibilmente splendente.

– Questa alga idratante si trova sulle coste del Mediterraneo ed è ricca di polisaccaridi che mantengono l’idratazione donando un incarnato visibilmente splendente. Chlorella Vulgaris – Ricavata da una fonte tracciabile e sostenibile, questa microalga contiene amminoacidi, minerali, vitamine e acidi grassi che riducono i segni dell’invecchiamento e donano luminosità alla pelle.

– Ricavata da una fonte tracciabile e sostenibile, questa microalga contiene amminoacidi, minerali, vitamine e acidi grassi che riducono i segni dell’invecchiamento e donano luminosità alla pelle. Gingko Biloba – Ricavate da un’antica famiglia di alberi, queste grandi foglie contengono fitonutrienti come i flavonoidi e i glicosidi flavonoidi che leniscono la pelle. Il vetro del contenitore e il suo rivestimento interno sono interamente riciclabili.