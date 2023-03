Progettare lo spazio living con decorazione Wallpepper

La carta da parati è oramai un elemento caratterizzante per moltissimi progetti di interior design, qualsiasi sia il luogo di applicazione e il contesto, residenziale o dedicato al pubblico: quando si tratta di decorare una zona living, da quelle di più ampia metratura, come un open space, alle stanze più piccole, riservate e raccolte, si trasforma in uno strumento ‘magnetico’ capace di cambiare radicalmente non solo la percezione dello spazio, ma di definirne l’atmosfera sollecitando vivide sensazioni.

Dalla grafica più fantasiosa, esuberante, entusiasmante o dai colori più intensi e brillanti a quella più rilassante, meditativa o dalle nuances più delicate, la carta da parati riesce a raccontare la personalità di un ambiente e di chi lo vive. Grazie alle straordinarie capacità decorative e alle eccellenti proprietà performanti, le carte da parati WallPepper®/Group sono lo strumento ideale per interpretare e valorizzare la zona living, sia che si tratti di una ristrutturazione importante sia di un restyling, prestando sempre la massima attenzione ai concetti di comfort e benessere visivo.

Le modalità di applicazione variano a seconda dell’effetto/risultato desiderato: possono rivestire una sola parete, trasformare un elemento architetturale, vivacizzare un angolo della stanza, scandire o definire la funzione di uno spazio, come un angolo dedicato alla lettura, dare a una sezione della parete una diversa prospettiva, oppure, per un effetto ‘avvolgente’ e spesso scenografico, possono essere applicate a 360°.

Un aspetto importante da tenere in considerazione quando si sceglie di decorare uno spazio living con la carta da parati, soprattutto in ambito contract o dell’ospitalità, è il comfort acustico: conservando un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità, tutte le grafiche WallPepper®/Group possono essere realizzate nel materiale WP/Acoustic, una soluzione realmente fonoassorbente (testata e certificata), in parte anche fonoisolante, sviluppata per migliorare il benessere acustico degli ambienti.

La carta da parati WP/Acoustic si compone di speciali teli tecnici in fibra di vetro intrecciata, accoppiata a un materassino fonoassorbente: un unico prodotto, di soli 3 mm di spessore, che può essere applicato sia a parete sia a soffitto, differenziando il suono dal rumore e riducendo il riverbero.

WP/Acoustic è, inoltre, dotato del protettivo Wallsilk®Antibatterico, il formulato monocomponente con azione di antiproliferazione batterica da applicare sulla superficie, una volta avvenuta la posa. I batteri che entrano in contatto con questo prodotto non riescono a svilupparsi e vengono eliminati al 99,9%, rendendo, così, gli ambienti più salubri, zona living compresa. Le proprietà antimicrobiche del protettivo Wallsilk®Antibatterico sono raggiunte grazie a una particolare composizione arricchita con sali d’argento, elemento antibatterico e disinfettante che possiede una ‘naturale’ azione germicida.