Dr.Jart+ presenta Pore· remedy

La nuova linea skincare Pore· remedy di Dr. Jart+ leviga, purifica e riduce visibilmente al minimo l’aspetto dei pori senza irritare o seccare la pelle. È la combinazione delle parole “PORE” e “REMEDY” che crea la potente linea di formule con PHA che affinano la grana della pelle e rimuovono l’accumulo dei pori in profondità.

La linea Pore· remedy è composta da due straordinari prodotti: Pore· remedy PHA Exfoliating Serum (flacone airless 30ml), il siero esfoliante delicato a base d’acqua con PHA, Pantenolo e Olio di Semi di Macadamia che riduce delicatamente l’aspetto dei pori e leviga la pelle senza creare irritazioni o secchezza per una pelle liscia e rinnovata; e Pore· remedy Purifying Mud Mask (maschera monouso 13g), la maschera a base di argilla verde che rimuove l’accumulo dei pori, riduce i punti neri e l’eccesso di sebo senza disidratare la pelle.

Questa maschera in tessuto è stata appositamente creata per aderire anche sulle zone più critiche del viso, come il naso, e essere rimossa con facilità senza creare irritazioni, lasciando la pelle più pulita, liscia e dall’aspetto più sano.