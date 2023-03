Il modello Presage celebra il 110° annniversario dell’Orologeria Seiko

Il 2023 è l’anno in cui Seiko celebra il 110° anniversario del suo primo orologio da polso con una serie di creazioni commemorative. Il primo segnatempo che rende omaggio a questa importante ricorrenza è un inedito orologio che trae ispirazione dall’iconico Laurel del 1913.

La storia di Seiko ebbe inizio nel 1881 quando Kintaro Hattori avviò un negozio a Ginza per la vendita e la riparazione di orologi. Nel 1892 aprì una fabbrica chiamata Seikosha per produrre i propri orologi. Vent’anni dopo, quando gli orologi da tasca rappresentavano ancora il modello di riferimento, Hattori si sperimentò nella creazione degli orologi da polso, che all’epoca erano considerati come l’avanguardia della tecnologia. Nel 1913, la sua azienda produsse il primo orologio da polso del Giappone, il Laurel, la prima di molte innovazioni che hanno rappresentato negli anni grandi progressi in campo orologiero, tra cui il primo orologio da polso al quarzo nel 1969 e la tecnologia innovativa di Spring Drive nel 1999. Più di un secolo dopo, il quadrante in smalto del Laurel originale del 1913 conserva la stessa straordinaria bellezza dell’epoca in cui è stato realizzato.

Il nuovo orologio riprende in ogni dettaglio la forma e il design del Laurel. La cassa rotonda è costruita con cura per mantenere l’eleganza dell’originale; al contempo ospita un moderno movimento automatico. I caratteristici numeri arabi, le lancette in stile retrò in acciaio azzurrato e una grande corona a cipolla sono anch’essi ricreati fedelmente, in linea con l’atmosfera nostalgica di questo speciale segnatempo. Proprio come l’originale del 1913, la nuova creazione presenta un quadrante in smalto di un bianco candido. La sua profondità e bellezza, così come il suo decantato aspetto rimasto immutato nel tempo, sono resi possibili grazie al maestro artigiano Mitsuru Yokosawa e ai suoi colleghi in un laboratorio specializzato nella produzione di smalti. Il design distintivo del numero 4 è ricreato sul quadrante. L’orologio è dotato di anse mobili e di un cinturino “pull-through”, che assicura il massimo comfort al polso.

Il nuovo segnatempo Presage è animato dal calibro 6R27 ad alte prestazioni di Seiko, con indicatore della riserva di carica alle ore nove e un piccolo contatore per la data alle ore sei. Il cristallo zaffiro “box-shaped” ha un rivestimento antiriflesso sulla superficie interna che offre un alto livello di leggibilità da qualsiasi prospettiva lo si osservi.

Il nuovo Presage “Seiko Watchmaking 110th Anniversary” è realizzato in un’edizione limitata di 2.500 esemplari.