Lapitec rivoluziona la gamma e presenta i nuovi colori 2023

Lapitec è un materiale di rivestimento per il mondo della cucina e per l’architettura, 100% naturale, prodotto in Italia e apprezzato sul mercato internazionale per le sue caratteristiche estetiche e di performance. Con una formula naturale, priva di silice cristallina, è proposto in lastre di grandi dimensioni “a tutta massa”, ovvero con colori minerali presenti nell’impasto, non stampati, che emergono con coerenza in caso di lavorazioni quali tagli, incisioni e fori.

Questa caratteristica è enfatizzata dai nuovi colori della gamma 2023: Bianco Serena, Bianco Angelica, Bianco Andromeda, Bianco Olimpia e Bianco Atena, che vanno ad aggiungersi alle nuance già presenti della collezione Musa.

Dalla morbidezza del Bianco Serena, con venature dorate su una base cromatica tendente all’avorio, fino al rigore della trama grigia di Bianco Atena, i nuovi colori offrono cinque affascinanti interpretazioni del tema del bianco con decoro a contrasto, con un ventaglio stilistico adatto a qualunque progetto.

“Lapitec non fa uso di inchiostri o derivati del petrolio,” dichiara Marcello Toncelli, terza generazione alla guida del marchio “Per questo la gamma attinge dalle sfumature della terra, dal bianco al nero, attraverso i grigi in diverse sfumature. La ricerca, in Lapitec, non si ferma mai, e questi cinque nuovi colori sono pensati per soddisfare in particolar modo le richieste del mercato kitchen, per noi di fondamentale importanza e parte integrante della strategia di sviluppo di Lapitec nei prossimi anni”.