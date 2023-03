Aveda celebra la sostenibilità dalla sua fondazione fino alla certificazione B Corp

Aveda, leader mondiale della sostenibilità e brand vegan per la cura dei capelli, celebra con l’arrivo dell’Earth Month un percorso fatto di grandi traguardi nel mondo della sostenibilità e della cura del Pianeta. Oltre a ripercorrere alcuni degli step più importanti della storia di Aveda, oggi annuncia il più recente e fondamentale successo in questo senso: l’ottenimento della certificazione B Corporation (“B Corp”), riconoscendo ulteriormente il suo impegno decennale per la responsabilità sociale e ambientale.

Il conseguimento della certificazione B Corp da parte dell’organizzazione no-profit B Lab conferma il costante impegno e la presenza di responsabilità e trasparenza di Aveda in tutta la sua attività orientata alla missione. Facilitata dal B Lab, Aveda si è sottoposta a un esame rigoroso e approfondito delle sue pratiche e politiche ambientali e sociali ed è stata valutata attraverso cinque pilastri: governance, lavoratori, comunità, ambiente e clienti, ottenendo un punteggio complessivo di impatto pari a 89,6, superando di gran lunga il punteggio medio di 50,9 delle aziende sottoposte alla valutazione. Aveda sarà tenuta a rispettare elevati standard di responsabilità e sarà sottoposta a un processo di ricertificazione ogni tre anni per aggiornare la sua valutazione d’impatto e ricertificarsi come B Corp.

Oltre alla certificazione B Corp, Aveda è anche una società di pubblica utilità, che riconosce che l’azienda opera sia per il profitto che per produrre un beneficio pubblico e, per legge, può considerare l’impatto delle sue decisioni sugli stakeholder. “Pioniere della sostenibilità sin dalla fondazione di Aveda nel 1978, l’ottenimento della certificazione B Corp™ afferma, attraverso un processo incredibilmente rigoroso, che Aveda aderisce ai più alti livelli di performance sociale e ambientale”, ha dichiarato Melissa Chelminiak, Direttore di Mission Partnerships and Engagement di Aveda.

“Aveda è orgogliosa di entrare a far parte di una comunità di organizzazioni che la pensano allo stesso modo e che stanno guidando un movimento globale di imprese come forza per il bene comune.” Lindsey Wilson, Associate Director of Community Growth di B Lab, ha dichiarato: “Aveda gode di un’ottima reputazione per il suo impegno decennale nel mantenere un’attività guidata da una missione e sono entusiasta di dare il benvenuto al marchio nella nostra comunità di oltre 5.000 B Corps in tutto il mondo.”

Il rigoroso ed esteso processo B Corp prende in attenta considerazione l’impatto di un’azienda sulle persone e sul pianeta.