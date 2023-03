Collezione di orologi The $kull Synthetic by Philipp Plein

In un costante processo di reinvenzione, pur rimanendo fedele al suo DNA massimalista, PHILIPP PLEIN interpreta la propria linea bestseller con una nuova versione all’avanguardia, abbinando il famoso design di The $kull a nuove caratteristiche. Giocando con colori e trasparenze, The $kull Synthetic è moderno e accattivante. Grazie alla sua sagoma elegante, questo orologio rivela un singolare concetto che emana un grande senso di sicurezza.

Ricco di fascino ed energia, il simbolo più iconico e anticonformista di PHILIPP PLEIN si trasforma in un modello perfetto per l’estate. The $kull Synthetic si distingue per il quadrante che evidenzia il carattere inconfondibile della cassa da 44mm realizzata in acciaio inossidabile con Movimento Seiko NH70.