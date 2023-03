Pink Sugar, un profumo sbarazzino perfetto per la primavera

Ecco la primavera e, insieme a essa, arriva anche il desiderio di mostrare al mondo quanto il proprio carattere sia frizzante e sbarazzino. Mentre gli abiti si fanno più corti e leggeri, quale alternativa è migliore di un profumo Pink Sugar per trasmettere tutta la propria energia e la propria femminilità?

Il marchio Pink Sugar

Se i profumi della linea Pink Sugar sono così adatti alla primavera, non è certo un caso. Lo studio che sta dietro questo marchio, nato nel 2003 e dunque appena ventenne e già di così grande successo, si lega alla crescita dell’azienda italiana Selectiva, a sua volta nata nel 2001. Parlare dell’azienda Selectiva vuol dire fare riferimento al gruppo Paglieri, che da oltre 130 anni si è distinto a livello internazionale nella ricerca ed elaborazione di nuovi prodotti per la cura della persona. In linea con questo successo, Selectiva si è distinta in Italia e all’estero e così i suoi profumi della linea Pink Sugar.

Il marchio Pink Sugar è infatti ormai estremamente riconoscibile non soltanto in terra italiana, ma anche in Francia, Stati Uniti, Russia e Giappone, testimoniando così l’alto valore del brand. Si tratta di profumi estremamente riconoscibili già dal packaging, che fa uso di linee rosa e bianche in maniera unica, subito associabile al marchio italiano e capace di ispirare dolcezza e femminilità a prima vista.

Profumi Pink Sugar per la tua primavera

La primavera sa di fiori e frutti, di giornate di sole non ancora estive ma già non più fredde come quelle dei mesi invernali. Può un profumo trasmettere tutto questo? Sì, se si fa uso dell’eau de toilette Pink Sugar Creamy Sunshine, pensata per esaltare il naturale fascino femminile, comunicando allo stesso tempo ottimismo e felicità. Si tratta di una fragranza floreale che trasmette una forte sensazione di solarità, ideale per quegli animi romantici e allegri: se ne consiglia l’uso quotidiano per comunicare quella dolcezza di cui il mondo ha bisogno. Non da meno, se si desidera dare un tocco di profumo alla propria chioma, esiste il profumo per capelli Pink Sugar Creamy Sunshine, pensato appositamente per non danneggiarli: poche gocce e i capelli di qualsiasi donna avranno il meraviglioso profumo dei più delicati raggi di Sole. Il tutto, senza alcun rischio per la struttura della propria chioma e senza causare alcuna secchezza ai propri capelli.

Più dolce ancora, nel vero senso della parola, guardando alla sua composizione, è il profumo Aquolina Pink Sugar, lanciato sul mercato nel 2004 e pensato anch’esso per un uso quotidiano. Si tratta di un profumo fruttato che si caratterizza per gli innesti di caramello, vaniglia e zucchero filato, in una composizione giocosa che non risulta troppo stucchevole e si presta non soltanto agli amanti dei dolci. Lamponi, arance e bergamotto la fanno da padrone, fino all’arrivo delle note di zucchero filato, fragole e liquirizia. A chiudere, vaniglia, caramello, muschio e sandalo. Anche in questo caso, esiste la versione pensata appositamente per i capelli.

In conclusione, l’arrivo della primavera risveglia sensazioni nuove e una frizzantezza che spesso si perde nei mesi invernali. Usare i profumi Pink Sugar si rivela la scelta ideale per trasmettere al mondo circostante il proprio carattere sbarazzino e la propria ritrovata solarità.