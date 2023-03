I nuovi protocolli correttivi ispirati alla Biorivitalizzazione dermo-estetica di BioNike

Dalla ricerca BioNike e dall’esperienza di dermatologhe di alto profilo internazionale, nasce oggi Cosmeceutical: nuovi protocolli correttivi ispirati alle tecniche di Biorivitalizzazione dermo-estetica. La ricerca BioNike ha sviluppato formule all’avanguardia secondo un criterio cosmeceutico, in cui gli ingredienti bioattivi sono concentrati, combinati e veicolati, per stimolare in modo importante la fisiologia cutanea, con effetti progressivi multi-level, sull’intera struttura della pelle.

Nei protocolli BioNike Cosmeceutical, l’efficacia è data dalla sinergia delle fasi: tre fasi principali – Stimolazione, Esfoliazione, Trattamento – in combinazione ai prodotti delle fasi Complementari e Detergenza.

Referenze diverse, per forma galenica e principi attivi, creano insieme la sinergia delle fasi del protocollo, la cui efficacia è ampiamente dimostrata da studi strumentali e clinico-dermatologici. Le formulazioni di ogni fase si combinano tra loro per comporre tre protocolli: Biorivitalizzante Vitamina C, Biorivitalizzante Acido Ialuronico e Depigmentante.

Con Cosmeceutical, BioNike raggiunge un ulteriore traguardo di eccellenza con un approccio skincare innovativo, ispirato alla biorivitalizzazione dermo-estetica, per prevenire, contrastare, correggere i segni dell’invecchiamento cutaneo, migliorando la skin quality. Una collezione cosmeceutica che coniuga efficacia e massimo piacere di utilizzo, grazie alle texture altamente sensoriali contenute in pack dal design funzionale ed elegante.