Trecce intriganti per l’iconica linea di gioielli Breil

Il motivo dell’intreccio è il protagonista delle nuove proposte di Magnetica System, collezione-manifesto che racconta l’originalità di Breil nel concepire la gioielleria femminile: una collezione trasformabile all’infinito grazie alle esclusive chiusure magnetiche.

Con Twist, Magnetica System si arricchisce di eleganti girocolli e bracciali realizzati con micro-catene multifilo in acciaio intrecciate ad evocare raffinate tecniche artigianali, proposti in silver e nella calda tonalità IP gold. Le creazioni Twist prendono ispirazione dalla forte tendenza maxi-minimalista e riescono a fondere in un insieme armonico, elementi diversi tra loro. Il design è solo apparentemente essenziale e dal sapore vagamente vintage; la treccia oversize realizzata con le catene multifilo evoca raffinate decorazioni e si sposa perfettamente con la chiusura magnetica.

Come ogni gioiello della collezione Magnetica System, gli elementi della proposta Twist possono essere indossati singolarmente, abbinati tra loro o essere accostati ad altre proposte Magnetica System, agganciati attraverso le ingegnose chiusure magnetiche, per dare vita a inediti gioielli, sempre diversi e trasformabili.

L’“Untouchable Spirit” di Breil trova in questa collezione il più prezioso degli alleati, che offre una modalità di espressione senza limiti. Ogni donna può raccontarsi in maniera unica e originale, dando forma alle proprie regole di stile attraverso gioielli che cambiano insieme a lei.