Bold, i tavoli dining di Ethimo

Ethimo presenta una nuova linea di tavoli ‘scultura’ denominati Bold, per caratterizzare gli spazi en plein air. Ispirati alle architetture megalitiche, i tavoli Bold sono complementi dall’eccezionale espressività formale e materica. Scenografici nell’accostamento dei materiali, rivelano uno spirito libero e informale che li rende un passepartout ideale per assecondare la continua evoluzione degli scenari outdoor.

Un’essenza scultorea conferisce ai tavoli Bold uno stile senza tempo e una ricercatezza contemporanea. Il design sobrio ed elegante di questi tavoli abbina il fascino della pietra e la forza del cemento alla leggerezza e morbidezza delle linee. Le gambe sono robuste e slanciate, e grazie alla particolare lavorazione del cemento rivelano un suggestivo effetto sabbiato. Il piano dei tavoli, privo di interruzioni e dal profilo sottile, è in pietra naturale, esaltata da una finitura levigata e ‘setosa’. I tavoli Bold sono disponibili in due versioni:

rettangolare, dalle proporzioni importanti (280 cm x 150 cm) e linee morbide, e nella più originale forma triangolare con angoli arrotondati (con lato da 150cm), che richiama i lineamenti di un plettro. Pietra e cemento, grazie alla loro delicata tonalità che richiama le sfumature dell’avorio, trasformano i tavoli Bold in ‘sculture monocromatiche’ che possono essere abbinate a molte tipologie di seduta, creando configurazioni sempre diverse. Sono adatti per essere utilizzati in diverse situazioni e personalizzare gli spazi en plein

air più diversi, dai giardini di campagna ai dehors vista mare, dai contesti residenziali alle location più ricercate, trasformandoli in luoghi di elegante informalità in cui garantire sempre un momento di convivialità e condivisione.