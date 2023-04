La Mer presenta La Crema Morbida Idratante

Riformulata con benefici all’avanguardia, la nuova The Moisturizing Soft Cream di La Mer aiuta a prevenire e contrastare i visibili segni dell’età, rimpolpa profondamente la pelle dal suo interno. Questa innovativa crema idratante aiuta a mantenere un aspetto più giovane, rassodato e privo di linee e a prevenire ulteriori visibili segni del tempo. Il segreto sono le sfere idratanti multidimensionali che, come tessere di un puzzle, ottimizzano la veicolazione e la performance del prodotto. Miliardi di sfere infuse di Miracle Broth™, cuore di La Mer (l’esclusivo fermento rigenerante dona alla pelle una fonte di energia essenziale per il suo rinnovamento e recupero) sprigionano idratazione sulla pelle ad ogni applicazione. Penetrando con estrema precisione, queste sfere dinamiche entrano in profondità rilasciando l’elisir di rinnovamento cellulare laddove la pelle ne ha più bisogno.

Ogni vasetto contiene miliardi di sfere, di dimensioni diverse, e rimpolpano la pelle strato dopo strato, saturandone la superficie in ogni angolazione con precisione. Le sfere si fondono con la pelle al primo tocco, trasportando il Miracle Broth™ esattamente dove serve. Il risultato è una prolungata idratazione, ideale per aiutare la pelle a contrastare la comparsa di linee aride e sottili.+

La nuova formula nasce nei Max Huber Research Labs, il centro di ricerca e innovazione che sta dietro le formule La Mer, specializzato nell’ambito della fermentazione, dell’anti-età e nel campo emergente della lipidomica. Gli studi più recenti dimostrano che Miracle Broth™ aiuta la pelle ad attivare la produzione di lipidi, di vitale importanza per avere una pelle rimpolpata e dall’aspetto fresco e giovane. La Mer ha trasformato il panorama delle creme idratanti con il lancio della sua Moisturizing Soft Cream, presentata per la prima volta nel 2012: oggi, con la nuova Moisturizing Soft Cream, la pelle ottiene benefici ancora maggiori e più velocemente di prima, sempre con la stessa amata texture ricca ma soffice, con un’idratazione di nuova generazione. Fin dal primo tocco, Miracle Broth™ si attiva per stimolare la produzione lipidica della pelle.

La ricerca effettuata dai Max Huber Research Labs sul leggendario elisir, il Miracle Broth™, ha dimostrato la sua azione di catalizzatore per ottenere una pelle morbida e dall’aspetto più giovane. Il lipidoma è essenziale per una pelle dall’aspetto sano, tuttavia con l’avanzare dell’età i lipidi essenziali all’interno della pelle diminuiscono e il Miracle Broth™ ne attiva la produzione naturale.

Soffice ma potente; leggera ma lussuosamente lenitiva; l’applicazione della nuova Moisturizing Soft Cream crea un rinnovamento ottimale energizzando la pelle con l’efficacia dello straordinario fermento. Aiutando a mantenere l’idratazione all’interno e le sostanze irritanti ambientali all’esterno, mette in risalto la bellezza naturale della pelle, ne trasforma elasticità e compattezza, la rende più piena e resistente alle irritazioni e ai segni visibili del tempo.

The Moisturizing Soft Cream è ideale per pelli da normali a secche ed è disponibile in 4 formati: 30, 60, 100 e 250 ml.