SO Wild di Noctis, il letto che celebra la primavera

Noctis – affermata realtà con più di trent’anni di storia, passione e ricerca nel settore dei letti imbottiti 100% Made in Italy – celebra l’arrivo della primavera con SO Wild, un’eloquente nuova versione dell’intramontabile e iconico modello SO, da oltre dieci anni uno dei best seller dell’Azienda.

Un evergreen che si trasforma e rende onore allo storico progetto in perfetta sintonia con le tendenze del momento. So Wild nasce dalla volontà di celebrare un’edizione speciale e lo fa omaggiando la terra genitrice in cui ogni progetto firmato Noctis prende forma.

Pergola, il territorio che più di ogni altro rappresenta lo sguardo sul mondo del brand, diviene il punto di snodo per la creazione di un letto che trasuda colore, morbidezza, sorpresa, calore, sogno, amore e allegria. Per questo progetto, un team di lavoro ad hoc ha selezionato e fotografato il paesaggio e le singole essenze una ad una per offrire la massima libertà di espressione e accostamento. La nuova proposta offre la possibilità di personalizzarne – grazie al configuratore 3D N-YOU – il rivestimento attraverso dieci diverse texture di erbe e fiori con cui creare il proprio SO Wild in tutte le misure e le varianti del modello. Il campo scelto viene stampato – con processo digitale in alta definizione – su tessuto in cotone 100%.

Nato dalle peculiarità tecniche del modello SO Pop, SO Wild è completamente sfoderabile, essenziale nel design e si contraddistingue per la testiera con doppio cuscino regolabile. Tra i due morbidi cuscini si nasconde un semplice meccanismo che ne permette il movimento, assicurando un comfort assoluto.

www.noctis.it