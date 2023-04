Si arricchisce la collezione Pore· remedy by Dr.Jart+

La linea Pore· remedy by Dr.Jart+ si arricchisce di due novita: NEW Pore· remedy Smoothing Primer e NEW Pore· remedy Renewing Foam Cleanser.

Pore Remedy Smoothing Primer 30ml è la perfetta combinazione tra un primer e un siero viso a base d’acqua, un trattamento che leviga e uniforma l’incarnato riducendo visibilmente la presenza di pori. NEW Pore· remedy Smoothing Primer è un primer leggero, senza siliconi, che lascia la pelle morbida, setosa e crea la base per il makeup mantenendolo fresco e con tenuta fino a 12 ore.

Dermatologicamente testato / Per pelli sensibili Pore· remedy Renewing Foam Cleanser 150ml, è un detergente viso schiumogeno che contiene al suo interno microcapsule color menta che agiscono sulla cute rimuovendo le 7 cause più comuni di pori ostruiti tra cui cellule morte, eccesso di sebo, polveri sottili senza lasciare la pelle secca, e detergendo la pelle in profondità. |Fragrance Free