Abet Laminati in cucina

Nata a Bra alla fine degli anni Cinquanta, oggi Abet Laminati è una tra le più importanti realtà produttrici di laminati decorativi presente in Italia e in oltre 90 paesi di esportazione.

Con una vasta gamma di collezioni che combinano struttura e immagine, avanguardia tecnologica e ricerca estetica, Abet laminati ascolta, risponde e anticipa le numerose richieste di un mercato in costante crescita e definizione. Sotto la guida degli attuali design curator Giulio Iacchetti e Matteo Ragni, oggi l’azienda promuove progetti di libera esplorazione creativa sulle superfici, ispirati dalla volontà di guardare ogni materiale oltre quello che appare, pensarlo in un contesto diverso, dargli dignità nuova e dirompente.

La cucina è l’anima della casa: un ambiente destinato ad avere un ruolo da protagonista, prima come luogo strettamente pratico legato alla preparazione dei pasti, e poi anche come spazio di condivisione e di interazione. Il piano di lavoro è il fulcro di questa stanza: un’area destinata alla preparazione dei cibi, ma anche lo spazio in cui passione e gusto si esprimono al meglio. Le soluzioni di Abet Laminati pensate per il top cucina – pratico, resistente e facile da pulire – donano un tocco di design e colore a tutta la cucina.

Abet Laminati per quest’ambiente propone soluzioni perfette per i piani lavoro ma anche, più in generale, per le cucine, come Print HPL, Stratificato HPL e Lamishield, che garantiscono ottime caratteristiche tecniche di resistenza all’usura, al calore, ai graffi, all’urto e all’umidità.

Print HPL è considerato tra i prodotti da rivestimento più utilizzati soprattutto nell’ambito dell’arredo d’interni. Igienico, resistente, di facile manutenzione e con un’ampia potenzialità estetica, Print HPL è la soluzione ideale per applicazioni sia verticali che orizzontali.

Stratificato HPL è un laminato decorativo a con un forte spessore che garantisce ottime qualità funzionali ed estetiche. Stratificato HPL è resistente all’usura e al vapore, è idoneo al contatto con gli alimenti, e assicura un’ottima combinazione di caratteristiche meccaniche.

Lamishield è l’HPL antimicrobico che grazie alla tecnologia BioCote®, unitamente all’impiego delle corrette pratiche igieniche e di pulizia, è in grado di inibire la crescita di un ampio spettro di microbi.

Oltre alle soluzioni, il mondo di Abet Laminati si compone di un’ampia gamma di decori e colori disponibili, per rendere la scelta aperta a ogni possibilità. Per il 2023 Abet propone per la cucina una selezione esclusiva di decori (direttamente dalla collezione Rocks) pensati per dare una nuova allure all’ambiente. Così le finiture come Geo o Ostuni si combinano con i decori strutturati 1475 White Moon o 1472 Forest Green, per donare nuova profondità alle superfici che occupano il cuore della casa. Proprio questi ultimi, con le loro interessanti texture, si prestano bene per inediti accostamenti con tinte unite della Colours Collection, come il 1861 Blu notte, ma anche con nuance che richiamano i toni dell’acciaio, come i decori Metal Effect.