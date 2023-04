La primavera sul Lago di Garda, al Resort EALA My Lakeside Dream

Ricaricare le energie dopo l’inverno, prendersi cura del proprio corpo e concedersi il lusso di una coccola di benessere per lo spirito. Questa la filosofia di un’esperienza rigenerante a EALA, il 5 stelle Lusso di Limone sul Garda. È con l’arrivo della primavera e il risveglio della natura che l’hotel della famiglia Risatti, progettato per far vivere ai suoi ospiti una vacanza da sogno all’insegna della sostenibilità e della territorialità, inaugura la nuova stagione in riva al lago. Qui esclusività e comfort si combinano al panorama unico del Garda che diventa protagonista di ogni ambiente grazie anche a una struttura architettonica che garantisce un affaccio sul lago da ogni posizione.

Un percorso alla riscoperta del sé e della propria bellezza interiore attende l’ospite tra il mondo benessere EALA Luxury Spa e la cucina di Alfio Ghezzi e Akio Fujita del Bistrot e del fine dining SENSO Lake Garda, interpretati attraverso le eccellenze del territorio. Un viaggio multisensoriale che aiuta a ritrovare la pace e la tranquillità, assimilando la vitalità e i benefici della natura che il risveglio della primavera sa regalare. Ogni suite, con grandi vetrate e terrazzo esterno affacciato sul Lago di Garda, crea una connessione continua con il panorama circostante, tra comfort e design ispirati a elementi come roccia e pietra, cielo e acqua, ai raggi aurei di un tramonto o infine alla semplice nobiltà e al candore di un cigno. Così il territorio diventa parte integrante del soggiorno, dove il lusso è sinonimo di eleganza, raffinatezza e sostenibilità.

Per un’esperienza di benessere esclusiva, EALA Luxury Spa è ispirata alle forme della natura e come un nido accogliente e delicato ospita piscina indoor e Infinity outdoor, saune tematiche, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio. Cabine moderne e spaziose, inoltre, diventano culla di esclusivi momenti wellness, studiati con cura per soddisfare le esigenze di ognuno. Sono in particolare le esperienze territoriali a offrire una pausa relax rigenerante che si prende cura del corpo utilizzando gli ingredienti che la natura può offrire. “Isola del Garda”, tra tutti, conduce in una sorta di Promenade sensoriale nel meraviglioso giardino fiorito dell’isola, tra i profumi agrumati di Arancio Amaro e Pompelmo, coltivati nella zona del Lago di Garda, con proprietà protettive e depurative, e le essenze floreali di rosa e camomilla – fiori (sempre coltivati nel territorio) particolarmente idratanti e calmanti per la pelle – che annunciano la primavera. Si inizia con un Natural Body Scrub in formulazione Premium di Mandorla, Sesamo, Jojoba, Girasole e Soya arricchito da Zest di Arancio Amaro ed Essenza al Pompelmo. Il rituale prosegue con un massaggio rilassante con Olio Vegetale puro di Cocco con Boccioli di Rosa in infusione ed essenza di Chamaemelum nobile. Conclude l’esperienza un delicato impacco idratante volto al nutrimento di mani e piedi.

Infine, un menu primaverile rispetta la sostenibilità e traduce una filosofia di cucina rigorosamente stagionale e a base di prodotti il più possibile chilometro zero: a cura del pluristellato Alfio Ghezzi ed eseguito dal resident chef Akio Fujita, il menu proposto da EALA invita a scoprire i gusti e i profumi di Garda e dintorni, esaltando le materie prime del territorio. Un viaggio sensoriale da provare al Bistrot by Alfio Ghezzi, dove gli chef esprimono un concept “eat simple”, o al fine dining SENSO Lake Garda, esperienza che consente di vivere un vero e proprio rituale gourmet, grazie alle 7 portate di uno speciale menu degustazione.

