Tre nuovi prodotti da Biofficina Toscana per rendere brillanti i capelli biondi e silver attraverso un’azione anti-giallo, tonalizzante. Le formule sono composte -come sempre– da ingredienti puri toscani dalla tracciabilità certificata, come la passiflora bio toscana, mirati estratti bio da fiordaliso e viola, pigmenti viola di origine naturale e mallo di noce.

SHAMPOO TONALIZZANTE 200ml In sinergia con la passiflora-ricca di antocianine, fitosteroli e flavonoidi con proprietà neutralizzanti-disciplinanti un condizionante derivato dalla barbabietola da zucchero con effetto antistatico.

BALSAMO TONALIZZANTE 200ml Si aggiunge uno speciale attivo derivato dal riso, con aminoacidi e peptidi per rendere il capello più flessibile e resistente e per proteggere il colore.

LATTE LEAVE-IN RAVVIVANTE 100ml Nella formula anche un attivo derivato dal riso, cheratina vegetale e acqua di riso fermentata con proprietà idratanti e protettive. Come tutti i prodotti Biofficina Toscana, sono certificati Aiab, Lav e Local-Organic, sono nickel tested e dermatologicamente testati e non contengono PEG, parabeni, petrolati, alcool, SLES, SLS, siliconi e coloranti.