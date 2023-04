PDPAOLA, di nuovi gioielli della Collezione Essenziali

La collezione Essenziali di PDPAOLA si arricchisce di nuovi gioielli che incarnano una raffinata semplicità. Accessori intramontabili realizzati in argento sterling e nella versione con placcatura in oro giallo 18 carati, pensati per essere indossati tutti i giorni e nelle occasioni speciali.

Ad accompagnare i gioielli, gli zirconi bianchi capaci di donare ai gioielli una magnifica lucentezza. Anelli, orecchini, bracciali e collane che possono essere abbinati tra di loro e a gioielli di altre collezioni PDPAOLA.