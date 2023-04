Rubinetterie Treemme presenta la nuova collezione W-70s

Da più di 50 anni Rubinetterie Treemme si impegna nella costante ricerca e sviluppo di soluzioni all’avanguardia e dal design ricercato. Tutte le collezioni dell’azienda sono il frutto di studi approfonditi, sia da un punto di vista ingegneristico che da quello dell’armonia visiva.

Tra le novità dell’azienda, il 2023 vede l’entrata a catalogo di W-70s: una collezione di termostatici e comandi doccia di nuova generazione, in grado di abbinarsi perfettamente a tutti i modelli di soffioni doccia firmati Rubinetterie Treemme.

Disegnata da Studio Kinowa, la collezione W-70s ricorda nell’aspetto i vecchi impianti stereo.

Lo stile vintage si sposa con l’innovazione e la ricerca progettuale. L’accensione e la regolazione dell’acqua avviene attraverso le manopole. Dal display è invece possibile tenere monitorata la temperatura in modo tale da impostarla secondo le personali necessità.

W-70s è una collezione interamente realizzata in ottone ed è disponibile in dieci finiture, da quelle più classiche a quelle colorate come l’oro e il nero in varie declinazioni.

La collezione W-70s nasce per stupire e per offrire un prodotto sempre più in linea con le esigenze e le tendenze del mercato attuale. Il comando doccia, quindi, non è più solo funzionale ma diventa parte integrante di un sistema di design volto a valorizzare l’ambiente bagno.