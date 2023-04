Rolex presenta i nuovi Oyster Perpetual Day-Date 36

Rolex presenta tre nuove declinazioni dell’Oyster Perpetual Day-Date 36 che vantano quadranti luminosi in pietra ornamentale, impreziositi da indici e dai numeri romani VI e IX con diamanti incastonati. La prima declinazione, realizzata in oro Everose 18 ct, esibisce un quadrante in avventurina verde con superficie delicatamente cristallizzata. La seconda, in oro giallo 18 ct, presenta un quadrante in corniola, una pietra di colore arancio che si distingue per le linee dalle forme e dagli spessori variabili, a formare

un delicato camaïeu. La terza, realizzata in oro bianco 18 ct, opta per un quadrante in turchese punteggiato da venature naturali. Le tre declinazioni presentano una lunetta con 52 diamanti taglio brillante incastonati e sono completate dall’emblematico bracciale President dotato dell’elegante fermaglio invisibile Crownclasp.

Le nuove declinazioni del Day-Date 36 sono dotate del calibro 3255, un movimento all’avanguardia della tecnologia orologiera che permette loro di visualizzare il giorno della settimana e la data, oltre alle ore, ai minuti e ai secondi. Inoltre, questo modello esibisce una riserva di carica di circa 70 ore.

Come ogni orologio Rolex, l’Oyster Perpetual Day-Date 36 vanta la certificazione di Cronometro Superlativo che garantisce prestazioni al polso fuori dal comune.

Nel 1956, anno della sua presentazione, il Day-Date rappresenta un’importante innovazione: è il primo orologio da polso con calendario a indicare, a complemento della data, il giorno della settimana in lettere e per esteso all’interno di una finestrella a semicerchio a ore 12, un’autentica prodezza tecnica per l’epoca. L’indicazione del giorno della settimana è disponibile in una scelta di 26 lingue.

Il destino era nel nome, perché data la statura degli uomini che l’hanno indossato, il Day-Date è stato soprannominato “l’orologio dei presidenti”. La cassa Oyster delle nuove declinazioni del Day-Date 36, di 36 mm di diametro e garantita impermeabile fino a 100 metri di profondità, è un esempio di robustezza e di eleganza. La carrure di

queste declinazioni è ricavata da un blocco massiccio di oro giallo, bianco o Everose 18 ct. Il fondello con scanalature sottili è avvitato ermeticamente con un apposito strumento; in questo modo, solo gli orologiai abilitati da Rolex possono accedere al movimento. La corona di carica Twinlock, dotata di un sistema di doppia impermeabilizzazione, è saldamente avvitata alla cassa. Il vetro, sovrastato dalla lente d’ingrandimento Cyclope a ore 3 per facilitare la lettura della data, è in zaffiro praticamente antiscalfitture e beneficia di un trattamento antiriflesso. La cassa Oyster, completamente impermeabile, protegge in modo ottimale il movimento che ospita.