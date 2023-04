Il design della libreria Raise di Tomasella

Tomasella presenta la nuova libreria Raise, un progetto versatile studiato per adattarsi a qualsiasi esigenza quotidiana, in risposta ai cambiamenti di stile abitativi che vedono la libreria sempre più protagonista della zona giorno. L’azienda Tomasella ha realizzato questo modello dinamico che evolve nelle sue funzionalità mantenendo un’estetica elegante. Raise può diventare infatti anche uno spazio per lavorare o per studiare grazie al piano scrittoio integrato alla struttura. Con l’aggiunta di una seduta si può creare facilmente un angolo home office perfettamente armonizzato con il resto dell’ambiente living.

La nuova libreria di Tomasella è caratterizzata da un design essenziale che si ispira agli anni ’70 con una visione contemporanea e moderna. Sulla struttura a muro sono fissati i ripiani, i moduli chiusi da ante e i cassetti perfetti per nascondere quello che non si vuole esibire e che rendono la libreria ancora più funzionale e ordinata. I ripiani di Raise si presentano con un bordo nero che trasferisce al modello un tocco di unicità: l’anima del materiale non viene nascosta ma valorizzata come gli oggetti e i libri esposti. Tomasella con la nuova libreria rappresenta perfettamente il modo di vivere oggi la casa.