Protezione solare tutto l’anno con Heliocare 360° di Cantabria Labs

Le giornate si allungano e la voglia di trascorrere del tempo all’aperto si fa impellente. La verità però è che il sole non è mai andato via: il 90% dei raggi UV penetra anche attraverso le nubi. Seppure impercettibilmente, infatti, i raggi solari raggiungono sempre la nostra pelle. Per questo, sia in quota che in città, dovremmo utilizzare la protezione solare tutto l’anno modulandola a seconda dell’altitudine e latitudine del luogo in cui viviamo e in base al nostro fototipo. Heliocare 360° di Cantabria Labs, brand leader in fatto di protezione solare tutto l’anno, ha il solare giusto per ogni esigenza. Con oltre 30 anni di ricerca e 80 pubblicazioni scientifiche, Heliocare 360° offre una vasta gamma di solari per proteggere la pelle dai danni da radiazioni – UV, luce visibile, luce blu e raggi infrarossi – prevenendo scottature, eritemi, invecchiamento e macchie: tutti i giorni, tutto l’anno.

Questa primavera, tra attività outdoor e gite fuori porta, “alleniamo” quindi la pelle a ricevere il sole al meglio attraverso una progressiva esposizione e con la protezione solare adeguata. Soprattutto il viso, il collo e le mani andrebbero sempre protetti con un solare ad alta protezione come Heliocare 360° Water Gel dalla texture leggera e ultra-idratante perfetto anche come base per il make-up, oppure Heliocare 360° Pigment Solution Fluid Spf 50+, fotoprotettore che aiuta a prevenire e a ridurre l’intensità delle iperpigmentazioni e delle macchie solari. Contrariamente a quanto si pensi, infatti, proteggere la pelle con un Spf alto non inibisce l’abbronzatura, bensì assicura una tintarella più sana e omogenea perché consentiamo alla pelle il tempo necessario di produrre la melanina, il suo naturale meccanismo di protezione contro i raggi solari e che richiede 24/36 ore di tempo per attivarsi. Inoltre, possiamo assumere un integratore alimentare specifico, come Heliocare 360° Capsule a base di vitamine e ingredienti antiossidanti che contribuiscono a proteggere le cellule dai danni ossidativi.

Heliocare 360° Water Gel SPF50+ è un fotoprotettore dalla texture ultraleggera che non brucia gli occhi e che combina una protezione ad ampio spettro (SFP 50+) a una base idratante molto potente, immediata e duratura. Grazie all’esclusiva tecnologia di “idratazione a rilascio continuo” è un booster idratante e antiossidante, indicato per tutti i tipi di pelle, anche grassa e mista, ed è ottimo anche come base per il make-up.

Heliocare 360° Pigment Solution Fluid SPF 50+ è un fotoprotettore formulato per aiutare a prevenire e a ridurre l’intensità delle iperpigmentazioni e delle macchie solari. Offre una fotoprotezione quotidiana molto ampia con SPF 50+ contro UVB, UVA, Visibile e IR-A, inclusa la luce blu emessa da dispositivi digitali. Il suo complesso a base di acido ellagico e niacinamide, aiuta a prevenire e a ridurre l’intensità delle iperpigmentazioni e delle macchie solari. Contiene inoltre una combinazione di pigmenti che si mimetizzano con la pelle per uniformare l’incarnato. È arricchita con Fernblock+ ed altri attivi (quali ad esempio Vitamina E e Glicosilasi) con potere antiossidante ed attività foto- protettiva e riparatrice. Emulsione fluida, fondente, setosa.

Heliocare 360° Capsule è un integratore alimentare a base di Polypodium Leucotomos, Cisteina (N-acetil), Gluco-oligosaccaridi, Inulina, Vitamina C, Vitamina B3 (Niacinamide), Vitamina E. Il Polypodium leucotomos, la Vitamina C e la Vitamina E contribuiscono a proteggere le cellule dai danni ossidativi. Inoltre, la Vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene ai fini del normale funzionamento cutaneo. La Niacinamide è una fonte di Niacina che contribuisce al mantenimento della pelle e delle membrane mucose in condizioni normali. Senza glutine. Senza lattosio. Capsula vegana.

Heliocare 360° Sport Transparent Stick garantisce una protezione molto alta dai raggi UVA, UVB, Visibili e Infrarossi (SFP 50+) e, grazie al formato stick, è comodo da portare ovunque con sé e da applicare anche senza ricorrere all’utilizzo delle mani. La texture confortevole e invisibile, inoltre, evita il classico “effetto bianco” ed è perfetta per il viso e per le zone più delicate del corpo.

Heliocare 360° Cushion Compact il suo innovativo formato cushion combina i vantaggi di un fotoprotettore fluido e il comfort di un fondotinta compatto. Dotato di una pratica spugnetta che permette, in un solo gesto, di ritoccare il trucco e riapplicare il fotoprotettore, donando una copertura uniforme. Grazie ad un SPF di 50+ e all’esclusiva tecnologia brevettata Fernblock®+, garantisce una protezione ad ampio spettro dai raggi UVA, UVB, Visibili e infrarosse IR-A.

La sua texture leggera e fondente protegge, idrata e uniforma. Resistente all’acqua. Può sostituire il normale make-up. È disponibile in 2 tonalità: beige, per i fototipi più chiari, bronze, per i fototipi più scuri.