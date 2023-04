Ringana presenta le Caps fem

Sono capaci di ogni impresa, hanno uno spiccato talento per il multitasking, energie infinite e un cuore grande. Le donne sono così. Che siano giovani ragazze, mamme, nonne, donne in carriera… Per supportarle nella vita di tutti i giorni, quando lo stress sale e le forze scendono, Ringana, con la sua innovativa cosmetica FRESH, ha creato dei supplementi specifici per una bellezza “from inside”. Sono le CAPS FEM, un concentrato di energia a base di soli principi attivi vegetali per il benessere fisico e mentale.

Una formula fresh con una data di scadenza (sei mesi dalla produzione, tre mesi dall’apertura), fondamentale per preservare l’efficacia degli attivi altamente concentrati quali:

folato – vitamina vitale con funzioni fondamentali nel metabolismo cellulare ferro di origine naturale – contribuisce a ridurre stanchezza e affaticamento (il fabbisogno di ferro è spesso elevato nella donna a causa del ciclo mestruale. Grazie alla combinazione con la Vitamina C dell’acerola migliora la biodisponibilità del ferro)

damiana – pianta già nota nella cultura Maya per la sua efficacia come afrodisiaco naturale. Il suo estratto dona slancio alla sessualità femminile estratto di radice di Shatavari – vero e proprio portento poliedrico in ogni fase della vita (da un lato aiuta a regolare il ciclo mestruale, dall'altro garantisce maggior benessere durante la menopausa)