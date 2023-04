La cabina doccia libero 5000 Inlab firmata Duka

libero 5000 Inlab di Duka, la soluzione Walk In intelligente e funzionale, dotata di uno speciale sistema di apertura per cui la porta, scorrendo, scompare completamente dietro l’elemento fisso, è ora disponibile anche per ‘arredare’ le nicchie, consentendo di sfruttare appieno le potenzialità dello spazio bagno e gestire l’eventuale presenza di ostacoli architettonici, assicurando sempre il massimo comfort, sicurezza e la migliore resa estetica.

libero 5000 Inlab per nicchia conferma il caratteristico scorrimento leggero e fluido della porta, che si posiziona correttamente dietro il lato fisso, assicurando un’entrata (e uscita) dalla doccia agevole e confortevole. Durante la doccia, l’elemento si chiude, senza creare sovrapposizioni, ma solo parzialmente, garantendo una protezione ottimale dagli spruzzi d’acqua e conservando, così, il concetto di Walk In.

La nuova versione di libero 5000 Inlab nasce dalla volontà di offrire una soluzione ‘aperta’ e non convenzionale per nicchia, capace di adattarsi e rispondere a specifiche esigenze progettuali, soprattutto quando si tratta di contesti complessi, come un ambiente dalla pianta irregolare o caratterizzato dalla presenza di una finestra nello spazio doccia, di una sporgenza, di un ostacolo architetturale o, ancora, di un taglio murale particolare. Il profilo di scorrimento può, infatti, essere adeguato/tagliato a seconda delle necessità e la barra di supporto – della versione angolare – viene eliminata per non creare impedimenti, senza compromettere la funzionalità e la stabilità della cabina doccia.

Proposta sempre con vetro di sicurezza da 8 mm, la cabina doccia è dotata del sistema ACS, automatic close & stop, grazie al quale, con un semplice gesto, la porta scorre gradualmente dietro all’elemento fisso, fino all’apertura/chiusura (parziale) della cabina.

Le rotelle di scorrimento, con cuscinetti a sfera regolabili in altezza, sono nascoste nel profilo orizzontale, così da poter scorrere facilmente e senza attrito, assicurando la silenziosità del movimento. Il gocciolatoio offre la massima protezione e discrezione: un sottile profilo di alluminio, che contiene al suo interno la guarnizione in PVC, viene applicato senza sporgenze sul margine inferiore del vetro, riducendo al minimo il deposito di sporco. Le gocce d’acqua scivolano prima sul profilo di alluminio consentendo alla guarnizione di durare più a lungo. Questa, può essere facilmente rimossa, pulita e reinserita nella sua sede.

Come per la versione Walk In, libero 5000 Inlab per nicchia presenta tre differenti possibilità di installazione: con profilo a parete, senza profilo e con profilo a incasso, grazie alla quale la cabina doccia viene fissata a parete con un profilo integrato nel muro. Le differenti finiture disponibili per il vetro e per il profilo – argento lucido, nero e look acciaio Inox – concedono, infine, diverse possibilità di personalizzazione dello spazio bagno.