La borsa Durango è il must have della primavera di U.S. POLO ASSN.

La primavera di U.S. Polo Assn., l’iconico marchio del doppio cavallo, sboccia all’insegna del casual chic con una collezione di borse dallo stile glamour e al contempo caratterizzate dall’impronta American Style del brand.

Celebre per il suo vincente connubio tra ispirazione sportiva ed eleganza informale, il marchio è sempre fedele ai valori e alla classe unica del nobile gioco del polo, riflettendone la filosofia tramite l’attenta ricerca dei materiali e la scrupolosa cura dei dettagli. Ne nasce così una collezione di borse trendy e autentica, ricca di carattere e innovazione grazie alle forme inedite e alle frizzanti palette.

New entry di questa SS 2023 è Durango, una borsa casual dal look grintoso e versatile, ideale per qualsiasi occasione, dalle passeggiate tra le vetrine del centro all’aperitivo chic all’aperto. Realizzata in similpelle, Durango è disponibile in cinque varianti, dalla più classica shopping bag in tre diverse misure alle accattivanti hobo e secchiello, adattandosi perfettamente sia ai look più minimal che ai più sofisticati.

Durango si distingue inoltre dagli altri modelli della collezione SS 23 per l’innovativo e divertente manico realizzato con tecnica scoobydoo: un dettaglio colorato e giocoso che rimanda al brio della stagione più calda. Il logo laserato del doppio cavallo conferisce alla borsa il suo tocco identitario, mentre i colori disponibili spaziano dalle note cromatiche vivaci del giallo a quelle istituzionali del blu navy, senza rinunciare alle palette più classiche del beige e del nero.