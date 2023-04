La nuova linea con Vitamina C+ di Mediterranea

I super poteri della Vitamina C, concentrati nella nuova linea di Mediterranea. È l’alleato di bellezza n° 1, uno dei migliori per proteggere la pelle di viso e corpo dalle aggressioni ambientali grazie alle sue proprietà anti-ossidanti e in virtù della sua capacità di contrastare la degradazione del collagene. Boost di luminosità, leviga dolcemente la pelle, contrasta i segni da foto e crono-invecchiamento… Sono tanti e preziosi i benefici di questo speciale attivo che lo rendono uno dei principali ingredienti anti-age.

Mediterranea propone VITAMINA C+ a base di Vitamina C ed estratti biologici di arancio e limone ad azione anti-age, anti-macchie e uniformanti. Per una pelle luminosa e più tonica.

Una beauty routine completa composta da tre prodotti viso e uno corpo, tutti dermatologicamente testati e certificati Natrue:

Siero viso anti-macchia

Texture sensoriale e setosa ad intensa azione illuminante, anti-age e anti-macchie. Contrasta la visibilità delle macchie e le imperfezioni cutanee, stimolando il processo di rigenerazione cutanea. La formula contiene il 96% di ingredienti biologici:

Aloe Vera, con azione lenitiva e antiossidante

con azione lenitiva e antiossidante Vitamina C ed estratti biologici di arancio e limone, ad azione anti-age, anti-macchie e uniformanti

Vitamina C ed estratti biologici di arancio e limone, ad azione anti-age, anti-macchie e uniformanti Acido ialuronico, idratante e anti-age

Olio di oliva, dalle spiccate proprietà emollienti, nutrienti e antiossidanti

Estratto da barbabietola, idratante e uniformante

Estratto di vigna aconitifolia, estratto vegetale con azione simile al retinolo

Aumenta la sintesi di collagene, ridensificando la pelle e contrastando la formazione di rughe. Stimola il rinnovamento cellulare per una pelle più liscia e levigata

Bakuchiol, estratto vegetale che aiuta a prevenire e a rallentare l’invecchiamento cutaneo e combatte le discromie cutanee

Crema viso illuminante

Crema viso illuminante e idratante ad azione ristrutturante. Nel cuore della formula, vitamina C, estratti biologici e attivi anti-age agiscono in sinergia per contrastare la visibilità delle imperfezioni cutanee e per migliorare il tono e l’elasticità della pelle. La formula contiene il 95% di ingredienti biologici:

Aloe Vera , con azione lenitiva e antiossidante

con azione lenitiva e antiossidante Vitamina C ed estratti biologici di arancio e limone, ad azione anti-age, anti-macchie e uniformanti

Acido ialuronico, idratante e anti-age

Olio di oliva e olio di jojoba, dalle spiccate proprietà emollienti, nutrienti e antiossidanti

Estratto di vigna aconitifolia, estratto vegetale con azione simile al retinolo Aumenta la sintesi di collagene, ridensificando la pelle e contrastando la formazione di rughe. Stimola il rinnovamento cellulare per una pelle più liscia e levigata

Bakuchiol ed estratto di giglio marino, prevengono e rallentano l’invecchiamento cutaneo e combattono le discromie cutanee

Trattamento viso intensivo

Un trattamento innovativo, dalla texture crema-gel, da utilizzare durante la notte oppure come maschera diurna da risciacquare dopo 15 minuti di applicazione per migliorare il tono della pelle e uniformare l’incarnato. La formula contiene il 96% di ingredienti biologici:

Aloe Vera, con azione lenitiva e antiossidante.

con azione lenitiva e antiossidante. Vitamina C ed estratti biologici di arancio e limone, ad azione anti-age, anti-macchie e uniformanti

Acido ialuronico, idratante e anti-age

Olio di oliva e olio di jojoba, dalle spiccate proprietà emollienti, nutrienti e antiossidanti

Vitamina F, noto ristrutturante cutaneo

Bakuchiol, estratto vegetale che aiuta a prevenire e a rallentare l’invecchiamento cutaneo e combatte le discromie cutanee

estratto vegetale che aiuta a prevenire e a rallentare l’invecchiamento cutaneo e combatte le discromie cutanee Estratto di Fico d’India e cappero, dall’azione antiossidante e lenitiva.

Crema corpo energizzante

Dalla sorprendente texture, con azione rivitalizzante e idratante, si assorbe facilmente e dona luminosità alla pelle regalandole una carica di bellezza ed energia. La formula contiene il 95% di ingredienti biologici:

Aloe Vera, con azione lenitiva e antiossidante.

con azione lenitiva e antiossidante. Vitamina C ed estratti biologici di arancio e limone, ad azione anti-age, anti-macchie e uniformanti

Acido ialuronico, idratante e anti-age

Olio di oliva e olio di mandorle, dalle spiccate proprietà emollienti, nutrienti e antiossidanti

Bakuchiol, estratto vegetale che aiuta a prevenire e a rallentare l’invecchiamento cutaneo e combatte le discromie cutanee

Bakuchiol, estratto vegetale che aiuta a prevenire e a rallentare l’invecchiamento cutaneo e combatte le discromie cutanee Estratto di Fico d’India e cappero, dall’azione antiossidante e lenitiva