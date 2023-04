Una guida aggiornata per ripulire il tuo Mac (2023)

Vedere il proprio Mac rallentare giorno dopo giorno non è un bello spettacolo. Ripulire il dispositivo diventa dunque una priorità, così da restituirgli la possibilità di tornare alle vecchie performance in termini di velocità di avvio e di esecuzione. Alcuni accorgimenti sono più validi di altri, e qui se ne esporranno alcuni che permetteranno di pulire al meglio il Mac, così da accelerarne il funzionamento.

Ripulire il desktop del Mac

Il primo accorgimento da seguire dovrebbe sempre essere quello di non lasciare troppi file sul proprio desktop. A prima vista, potrebbe apparire come la soluzione più veloce per accedere ai propri documenti il prima possibile, ma l’effetto collaterale è proprio quello di rallentare il Mac, sovraccaricando il Finder.

Si rivela dunque necessario fare una distinzione tra quegli elementi che sarà necessario mantenere sul desktop e quelli che invece andranno sacrificati, riposti nel cestino e poi eliminati definitivamente, oppure spostati in una zona meno accessibile. Ovviamente, esistono più suggerimenti che concordano nell’idea di fondo di ridurre al minimo le applicazioni e i file in eccesso, eliminando tutto quello che non viene più utilizzato o spostandolo dove non possa nuocere alle performance del Mac.

Limitare gli elementi di avvio

Gli elementi di login sono tutte quelle applicazioni che si avviano automaticamente a ogni accesso al proprio Mac. Anche in questo caso, la prima impressione è quella di velocizzare le operazioni di accesso, ma in realtà, a lungo andare e con il download di sempre nuove applicazioni destinate ad avviarsi in automatico, si finisce soltanto per appesantire ogni login.

È possibile modificare per ogni elemento l’opzione di avvio automatico, agendo sulle preferenze di sistema. Una volta entrati in questo menu, non si dovrà fare altro che cliccare su “Utenti e gruppi” e da lì selezionare il proprio nome utente. All’interno di questa pagina, bisognerà accedere al menu degli elementi di login e da lì selezionare le applicazioni da rimuovere e poi cliccare sul tasto “meno” in basso.

Pulizie generali per il proprio Mac

È evidente che alcuni file andranno eliminati dal proprio Mac. In questo caso, non basterà rimuoverli dal desktop, ma sarà necessario rimuoverli definitivamente, dopo un lavoro più attento di esame. Molti file possono infatti essere completamente inutili e, se pesanti, finire per rallentare il dispositivo. Stessa cosa può dirsi per i duplicati, come gli allegati di una mail scaricati per errore più volte o quelle foto scaricate e che in realtà si somigliano un po’ tutte: anche in questo caso, un volta accertati che il file non serva più, sarà possibile cancellarlo senza troppe preoccupazioni. Vale ovviamente la regola di svuotare il cestino dopo ogni pulizia.

Come si può vedere, molti accorgimenti sono estremamente facili da mettere in pratica. Se svuotare la cache del Mac o agire sugli elementi di avvio può sembrare più complesso, seguire suggerimenti quali spostare o eliminare file e icone può richiedere più pazienza che altro. In ogni caso, si tratta di operazioni necessarie a garantire nuovamente al proprio Mac il massimo delle performance e dell’efficienza.