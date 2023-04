Siero Booster H.A. by Uriage, essenziale per la buona salute della pelle

Anno dopo anno, Uriage ha creato trattamenti che hanno modernizzato il concetto di beauty routine e il modo di occuparsi dell’idratazione della propria pelle. Oggi, i Laboratoires Dermatologiques d’Uriage svelano il Siero Booster H.A. – un vero concentrato d’acqua per la pelle – e propongono un nuovo concetto di idratazione termale. Dotato di due brevetti, questo concentrato di idratazione nutre e illumina la pelle giorno dopo giorno.

Fedele alla filosofia di Uriage, questo siero unisce alta tecnologia a semplicità di utilizzo. Quando la pelle è disidratata bisogna ripristinare la sua funzione «barriera» e adeguare il proprio stile di vita.

Da evitare:

I lavaggi troppo frequenti, lunghi e caldi che eliminano i lipidi, sostanze fondamentali della barriera cutanea.

Un’alimentazione non equilibrata, un consumo inadeguato di acqua, alcol e sigarette contribuiscono alla disidratazione. E’ consigliabile bere almeno 1,5L di acqua al giorno e prediligere gli alimenti ricchi di acqua e omega3.

Uriage ha formulato il Siero Booster H.A 30ml, un concentrato di Acido Ialuronico puro e naturale, ideale per tutti i tipi di pelli disidratate, anche le più sensibili. Vero concentrato d’idratazione, questo siero è IL PRIMO GESTO di una skincare routine ultra-performante per un reset della pelle. Una formula completa pensata per idratare, rimpolpare e levigare.

Risultati:

Un effetto «pelle zero difetti»

La pelle è più sana, rimpolpata, morbida e più elastica

La pelle ritrova luminosità. Il colorito è più uniforme, le rughe di disidratazione sono levigate.

La grana della pelle è affinata e la pelle è idratata fino a 24 ore.

100% fisiologica, l’Acqua Termale di Uriage è 100% pura e naturale. È isotonica: la sua concentrazione in minerali è simile a quella del nostro organismo. Con 11g per litro di minerali e oligoelementi, l’Acqua Termale di Uriage ha una concentrazione almeno 2 volte superiore rispetto alla maggior parte delle altre acque termali. Isotonica, l’Acqua Termale di Uriage è simile ad un siero fisiologico – concentrazione paragonabile a cloruro di sodio – con delle azioni aggiuntive e penetra nell’epidermide senza modificare né la dimensione, né il volume delle cellule.

Vero «siero fisiologico» naturale, aumenta la sintesi di filaggrina, componente degli NMF e di claudina, proteine che mantengono le giunzioni serrate tra le cellule. Queste due azioni rinforzano l’impermeabilità della barriera cutanea e permettono di mantenere un livello di idratazione ottimale, svolgendo un vero e proprio ruolo di barriera. Il brevetto LN MODUL – esclusivo Uriage – è stato integrato nella formulazione del nuovo Siero Booster H.A. per aumentare le difese naturali e rinforzare la barriera immunitaria.