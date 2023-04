L’Oyster Perpetual Day-Date 36 effetto Puzzle di Rolex

Con queste declinazioni del Day-Date 36, Rolex rivisita uno dei suoi modelli iconici con creatività e un pizzico di audacia. Esprimendo ogni giorno una nuova emozione, questo orologio conferisce un tocco inatteso alla vita quotidiana di chi lo indossa, offrendogli la possibilità di adattare la lettura del tempo al proprio umore. Questi orologi realizzati in oro giallo, bianco o Everose 18 ct esibiscono un quadrante originale.

La finestrella a semicerchio a ore 12 indica, invece del giorno della settimana, una parola chiave in inglese: “Happy”, “Eternity”, “Gratitude”, “Peace”, “Faith”, “Love”, “Hope”, mentre la finestrella della data a ore 3 presenta uno dei 31 emoji esclusivi che sostituiscono i giorni del mese. Il quadrante, interamente realizzato in smalto champlevé, si distingue per la forza, l’intensità e la lucentezza dei colori del fondo e del motivo.

Quest’ultimo, ispirato a un puzzle, è costituito da tasselli turchese chiaro, rossi, fucsia, arancio, verdi o gialli che si incastrano gli uni negli altri su uno sfondo a tinta unita. Ogni tassello simboleggia un momento importante della vita. Segnano le ore dieci zaffiri taglio baguette di sei colori diversi, la cui disposizione varia in base al colore dominante del quadrante: turchese chiaro sulle declinazioni in oro giallo 18 ct e in oro bianco 18 ct; arancio su quella in oro Everose 18 ct. Le nuove declinazioni del Day-Date 36 sono dotate del calibro 3255, un movimento all’avanguardia della tecnologia orologiera che permette loro di indicare una parola chiave specifica ogni giorno della settimana e un particolare emoji ogni giorno del mese, oltre alle ore, ai minuti e ai secondi.

Come ogni orologio Rolex, l’Oyster Perpetual Day-Date 36 vanta la certificazione di Cronometro Superlativo che garantisce prestazioni al polso fuori dal comune. Indossato negli anni da personalità politiche, dirigenti e visionari del mondo intero, il Day-Date è immediatamente riconoscibile al polso, in particolare per l’emblematico bracciale President.