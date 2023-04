Guerlainpresenta Parure Gold 24k

Lanciato per la prima volta nel 1991, il leggendario L’Or Primer di Guerlain viene rinnovato da Violette, Guerlain Make-up Creative Director, nel 2023 e diventa Parure Gold 24K. Fedele all’equazione magica che caratterizza la linea Parure Gold, il nuovo primer, formulato con il 99% di ingredienti skincare dall’effetto ringiovanente e impreziosito con oro 24 carati, assicura 24 ore di luminosità assoluta e 24 ore di idratazione continua.

Puro booster di radiosità, Parure Gold 24K è la promessa per un make-up impeccabile e di una pelle più bella giorno dopo giorno. Le imperfezioni vengono corrette e la grana della pelle è perfettamente levigata.

Questo primer perfezionante è caratterizzato da un’iconica texture fresca e sensoriale in gel. Questa formula preziosa è delicatamente racchiusa in un nuovo flacone che mostra la fusione tra il lusso e l’approccio eco-friendly di Guerlain. Il vetro trasparente rivela l’incomparabile splendore delle foglie d’oro 24 carati sospese nella texture di gel trasparente. A sottolinearne l’eleganza, il nome del prodotto adorna il flacone in lettere d’oro, insieme al tappo dorato che gli conferisce una preziosa luminosità.