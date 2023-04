Nuova formula per la BB CREAM di Erborian

Metà Make up, metà Skincare e sempre unica, la BB Cream di Erborian è stata un prodotto iconico fin dal 2009. Questa BB Cream non rientra in nessuna categoria esistente. Infatti, ha aperto la strada per una nuova categoria di prodotti di bellezza: combinando media copertura, levigatura e benefici idratanti, effetto rimpolpante & Protezione UV, realizza quell’iconico effetto “BABY SKIN”.

Oggi si presenta con una nuova formula:

CONFEZIONE ECO-FRIENDLY

Scatola di cartone non laminata certificata FSC per un riciclaggio ottimale.

Miglioramento continuo nella riciclabilità del tubetto di plastica.

INGREDIENTI CHIAVE

Ginseng bianco (invecchiato 6 anni) combinato con estratti vegetali (Wild yam, Kigelia, equiseto e liquirizia) per levigare la pelle.

Glicerina per “rimpolpare” la pelle grazie alla sua azione idratante.

Filtri UV per proteggere la pelle dagli effetti nocivi del sole.

Un prodotto che mantiene sempre le sue promesse: Metà Make up (migliora istantaneamente l’incarnato), metà Skincare (Leviga la pelle giorno dopo giorno)

NUOVA CARTA DI FORMULAZIONE

Non ci sono più i seguenti ingredienti:

Cyclomethicone: Ora usano il Dimethicone, che rimane inerte al contatto con la pelle e garantisce la stessa consistenza e sensorialità.

filtri UV Nanoparticolati & Metossicinnamato di etilesile: vengono utilizzatifiltri UV non nanoparticolati capaci di fornire ancora una protezione SPF20

Fenossietanolo: Ora usano etilesilglicerina, un booster che agisce come agente conservante.