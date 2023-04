La collezione di orologi Pioneer di H. Moser & Cie

La collezione Pioneer, estremamente apprezzata dai fans di H. Moser & Cie., presenta una nuova cassa da 40 mm. Vero e proprio fuoristrada, su terra e sott’acqua, grazie all’impermeabilità fino a 12 ATM, il modello Pioneer è, infatti, equipaggiato per affrontare tutte le sfide di una vita attiva.

Il cuore pulsante all’interno di questa cassa in acciaio dalle proporzioni equilibrate, è il calibro automatico H. Moser & Cie. HMC 200 per il modello a tre lancette, mentre per la versione più prestigiosa, è previsto il movimento di manifattura HMC 804 con tourbillon volante munito di doppia spirale. Contraddistinto dai vibranti toni blu del quadrante, il Pioneer Centre Seconds Arctic Blue e il Pioneer Tourbillon Arctic Blue non passeranno certamente inosservati.

Pronti per affrontare qualsiasi situazione, il Pioneer Centre Seconds Arctic Blue e il Pioneer Tourbillon sono progettati per vivere appieno la vita, privilegiando leggibilità e comfort in uno stile contemporaneo e sobrio. Oltre agli indici sfaccettati e applicati, con punti di Super- LumiNova, questi modelli presentano lancette a forma di foglia, anch’esse riempite di Super-LumiNova.

Il Pioneer Centre Seconds Arctic Blue è dotato del movimento automatico HMC 200. Progettato, sviluppato e prodotto in-house, questo calibro è dotato di un organo di regolazione, anch’esso prodotto in-house. Decorato con le famose doppie strisce H. Moser & Cie. sui ponti e sulla platina, ospita una grande massa oscillante incisa e offre una riserva di marcia minima garantita di tre giorni: il calibro HMC 200 è 100% svizzero, 100% H. Moser & Cie.

Nel cuore del Pioneer Tourbillon Arctic Blue batte una vera e propria meraviglia dell’ingegno. Progettato e prodotto all’interno della manifattura Precision Engineering AG, consociata a H. Moser & Cie., il calibro di manifattura HMC 804 a carica automatica, è dotato di una doppia spirale. Grazie a questa coppia di spirali abbinate, lo spostamento del punto di gravità subito da ciascuna molla durante la sua espansione viene corretto, migliorando significativamente la precisione e l’isocronismo nella ricerca di una perfezione continua.

Inoltre, le spirali accoppiate riducono anche l’effetto dell’attrito che di solito si verifica con una sola spirale, ottimizzando così l’isocronismo. Infine, grazie al suo design unico, il tourbillon è un modulo intercambiabile, assemblato e regolato indipendentemente dal movimento attraverso un semplice sistema “plug & play” che consente una facile manutenzione. Il risultato è un tourbillon più adattato alle esigenze degli utenti in un’epoca in cui si passa dal lavoro, alla palestra, alla famiglia. Il Pioneer Tourbillon Arctic Blue è perfettamente al passo con i tempi coniugando estetica, eleganza e modernità.

Caratterizzati da un look fresco e accattivante, i modelli Pioneer Centre Seconds Arctic Blue e il Pioneer Tourbillon possono essere abbinati a un cinturino in caucciù, tessuto o pelle, oppure a un bracciale in acciaio, diventando così l’accessorio perfetto per ogni occasione.