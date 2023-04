Profumo di primavere al Castel Maurn

Fuori dal tempo, eppure modernissimo; esclusivo, eppure democratico: ecco come deve essere un castello del terzo millennio. Nessun paradosso, ma un nuovo concetto di lusso che passa per il valore dei dettagli e l’essenzialità di ciò che si considera speciale. Basta varcare la soglia di Castel Maurn a San Lorenzo di Sebato (BZ) per afferrare a pieno il sapore di questa casa d’altri che per uno o più giorni può essere nostra.

L’atmosfera di questa residenza nobiliare, con mille anni di storia, accoglie e avvolge, invita a una vacanza che sia un walzer in & out con il mondo là fuori. Isolati, quando serve, nello splendido abbraccio di una dimora dai pochi posti e molti lussi; immersi nei colori di una delle più belle valli dell’Alto Adige, quando la curiosità chiama.

Castel Maurn ha origini antichissime (citato fin dal 990 d.C.) ma vanta un recente restauro conservativo che ha amalgamato i suoi tanti capitoli di storia. Così hanno imparato a convivere affreschi, boiserie in legno, pavimenti di parquet vecchi di 3 secoli almeno, insieme ad arredi contemporanei e pennellate di design. Il nuovo lusso è la semplicità di ritrovare, anche fuori casa, l’idea di uno spazio intimo, familiare, personale. E allora ecco quel bouquet di sole 8 suite dalle ampie metrature – dai 35 ai 220 mq – a ricostruire una dimensione che garantisce autonomia e indipendenza.

La chiamano privacy, ma è la serenità di riempire il proprio tempo a misura di sé, mandando in vacanza non solo il corpo, ma anche lo spirito. Ogni camera è studiata nei dettagli della tradizione sudtirolese: dalla zona notte, raccolta intorno a panoramici bow-window, a quella giorno, con cucina high-tech attrezzata. Come in ogni favola che si rispetti, il castello può essere anche prenotato per intero per eventi ed occasioni speciali perché è una vera seconda casa, disegnata intorno al proprio ritmo e con un benefit in più, quello di un servizio di concierge, pronto a vegliare sui desideri degli ospiti.

La prima colazione viene servita in camera o in giardino al pic-chic con prelibatezze locali, così come en plein air ci si può attardare fra gustose pause per un te o una seduta di wine tasting; la cena a lume di candela (su richiesta) si gusta nell’intimità della propria suite. Dopo una nuotata nella piscina all’aperto incorniciata dai monti e dal giardino, c’è tutto il relax del centro benessere ricavato nelle storiche mura con sauna finlandese, bagno turco, vasca per immersione e area relax, oltre ad una zona fitness con attrezzature Life Fitness.

Il resto? È un sogno à la carte tutto da immaginare e costruire. La primavera e l’estate sono la bella stagione delle possibilità. Castel Maurn è un raffinato “campo base”, ideale per andare alla scoperta di altre meraviglie della natura, come la Val Badia, le Tre Cime di Lavaredo, Anterselva e il lago di Braies, in quell’universo che è il Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies. Gli appassionati di due ruote possono dimenticare l’auto e scegliere i 110 km di piste ciclabili che attraversano la Val Pusteria, conducendo, fra l’altro, alle Cascate di Campo Tures o a Perca, per ammirare le Piramidi di Terra. Giorni più cittadini, invece, hanno il sapore di una gita alla vicina Brunico, a soli 2 km. L’equipe del castello può organizzare anche tour per buongustai tra i negozi e i locali di delikatessen, a prova di insider. Anche Bressanone con la stupenda abbazia di Novacella non dista che mezzora d’auto per una full immersion nella storia e nell’arte.

Per la primavera estate 2023, il prezzo per suite per 2 persone parte da 350 euro a notte, inclusi la colazione, l’ingresso nell’area Spa, nella zona fitness e nella piscina in giardino.