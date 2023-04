Aqua Dome Tirol Therme Längenfeld, uno dei migliori Resort delle Alpi

Finita la stagione invernale, Aqua Dome invita a lucidare le scarpe da trekking, a rimettere in sesto la (E-)Bike per immergersi anima e corpo nella primavera a valle. Alcuni hanno ancora voglia di sciare e di godersi la neve primaverile in quota, a Sölden fino a maggio si possono trascorrere momenti felici sulla neve.

Sono giornate di sci rilassanti che nel pomeriggio si chiudono sicuramente sulla sdraio. A proposito di relax: con l’acqua termale calda che arriva da 1865 metri di profondità e una delle migliori SPA delle Alpi, l’Aqua Dome offre una sferzata rivitalizzante su un’area di 65.000m². Pensiamo ai rituali della WAVE o a un trattamento viso “Thermal deep”. Anche la cucina in primavera è ricca e permette di degustare tradizioni stagionali della Ötztal e di tutto l’arco alpino. Non c’è tempo per la spossatezza primaverile: l’Aqua Dome risveglia tutti i sensi! E si fa portavoce di un turismo dolce e sostenibile, al passo con i tempi.

La Ötztal non è mai così varia come in primavera: in quota predomina il bianco, a valle il verde. Chi desidera divertirsi sulla neve primaverile a Sölden, sa che non tutta la neve è uguale. Con la neve primaverile si può scivolare in quasi totale leggerezza su una neve compatta e morbida. Al pomeriggio invece ci si ricarica al sole primaverile sulle sdraio. Chi è ancora pieno di energia, in alternativa può saltare in sella alla (E)Bike. Infatti qui nella stessa giornata si può sciare e andare in bici.

Una flotta di magnifiche E-Bike vi aspetta all’Aqua Dome sugli 850 chilometri con itinerari di ogni genere e sentieri Bike & Hike. Chi preferisce optare per qualcosa di più tranquillo: a valle la pista ciclabile Ötztal di 52 chilometri si snoda lontano dalle grandi strade attraverso selvaggi paesaggi rocciosi, luoghi idilliaci e spesso lungo l’Ötztaler Ache.

Per chi ama il relax, il “Rilassamento attivo” è la parola magica dell’Aqua Dome. Infatti qui la tensione incontra la distensione: la natura grezza della Ötztal fuori, il lusso delle terme dentro. In particolare in primavera si sprigionano tanta energia e sensazioni gioiose. La più grande area wellness del Tirolo diventa un toccasana per corpo e mente, con un’area di 20.000 m2 di terme e wellness, 2.200 m2 di vasche interne ed esterne, 11 saune e bagni turchi e una vasta area fitness.

Un must è la lussuosa Spa 3000 riservata in esclusiva agli ospiti dell’hotel (da 15 anni). Come uno dei migliori Spa-resort delle Alpi, l’Aqua Dome si distingue inoltre per trattamenti ricercati, molti dei quali sono Signature Treatments, espressamente studiati per AQUA DOME. Come i WAVE Signature Ritual, creati dalla forza delle montagne, dell’acqua e dell’energia della Ötztal. Su un lettino ad acqua, i suoni, le onde acustiche, i movimenti dell’acqua calda e le capacità manuali degli addetti ai trattamenti diventano un’esperienza armonizzante a 360°. Un consiglio per la pelle specifico per la primavera? “thermal deep meets Gua Sha” coniuga la forza intrinseca dell’acqua termale Längenfelder da 1865 metri di profondità con l’effetto delle erbe regionali nell’esclusiva linea AQUA DOME Signature “thermal deep” con una tendenza asiatica. In questo massaggio del viso si utilizzano infatti anche le pietre lisce Gua Sha di giada o quarzo rosa: le prime possono rimuovere le sostanze tossiche, le altre stimolare la produzione di collagene.

Fedele alle sue origini, l’Aqua Dome nel cuore delle Alpi è legata all’arco alpino anche dal punto di vista gastronomico. La cucina dell’Aqua Dome propone ricette della tradizione e specialità regionali, ingredienti e metodi dell’arco alpino in una veste sorprendentemente innovativa. Come scambio culturale gastronomico.

Tra l’altro l’Aqua Dome, una delle strutture leader della Ötztal Ziel, si propone di proteggere natura e ambiente in modo sostenibile e ha adottato volontariamente un sistema per la gestione dell’energia. Un importante contributo per l’utilizzo sostenibile ed efficiente dell’energia e delle risorse limitate in natura.