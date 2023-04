Il nuovo Oyster Perpetual Cosmograph Daytona di Rolex

Il successo del Cosmograph Daytona di Rolex, l’orologio iconico per eccellenza, ha superato i confini dei circuiti automobilistici grazie alla sua estetica emblematica e alle sue prestazioni tecniche. In occasione dei sessant’anni del modello, Rolex perpetua il mito del suo cronografo rivisitando l’insieme della gamma. Rolex presenta l’Oyster Perpetual Cosmograph Daytona di nuova generazione con una gamma interamente rinnovata. Il Marchio ha rivisitato la cassa di questo cronografo che sin dal suo lancio si distingue

per il suo design unico, inserendo alcuni dettagli nuovi e raffinati. Il quadrante, in particolare, evidenzia un nuovo equilibrio grafico e, grazie a un armonioso gioco di colori, un contrasto più marcato tra il fondello e i contatori o i loro anelli. La cassa Oyster esibisce un nuovo design e le sue linee risultano valorizzate dai riflessi di luce sulle anse e sui fianchi della carrure.

Nelle declinazioni dotate di lunetta Cerachrom, il bordo sottile di quest’ultima è realizzato nello stesso metallo della carrure. Da quest’anno, il Cosmograph Daytona ospita il

calibro 4131. Questo nuovo movimento cronografo è un’evoluzione del calibro 4130 e integra alcune delle principali innovazioni che Rolex ha apportato ai propri movimenti, tra le quali lo scappamento Chronergy. La sua estetica è estremamente curata, con finiture o decorazioni inedite, in particolare i ponti con Côtes de Genève Rolex, una reinterpretazione della celebre decorazione applicata in orologeria, e una massa oscillante traforata. Il calibro 4131 permette al Cosmograph Daytona di misurare un intervallo di tempo grazie alla funzione cronografo, oltre a indicare le ore, i minuti e i secondi.

Il Cosmograph Daytona in platino 950, tanto prestigioso quanto emblematico, esibisce oggi un fondello trasparente e una massa oscillante realizzata in oro giallo 18 ct. Come ogni orologio Rolex, l’Oyster Perpetual Cosmograph Daytona vanta la certificazione di Cronometro Superlativo che garantisce prestazioni al polso fuori dal comune.

Il Cosmograph Daytona, presentato nel 1963, è stato progettato per rispondere alle esigenze dei professionisti delle gare automobilistiche. Dotato di una lunetta con scala tachimetrica e di un movimento meccanico ad alte prestazioni interamente sviluppato e prodotto da Rolex, questo cronografo divenuto leggendario è lo strumento ideale per misurare un intervallo di tempo o determinare una velocità media.

Nel nome e nelle funzionalità è scritto il legame indissolubile tra il Cosmograph Daytona e il mondo degli sport automobilistici e, a sessant’anni dal suo lancio, l’orologio conserva il suo status di cronografo sportivo diverso da tutti gli altri. Rolex vanta un ruolo pionieristico nello sviluppo delle ceramiche speciali per la fabbricazione delle lunette monoblocco e dei dischi della lunetta monoblocco. Questi materiali, particolarmente resistenti alle scalfitture, esibiscono colori inalterabili e di un’intensità rara. Inoltre, per via della natura della loro composizione chimica, queste ceramiche ad alta tecnologia sono inerti e a prova di corrosione.