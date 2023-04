Enuit21 presenta il nuovo letto Tribus

Una testiera che ricorda la facciata di un palazzo, un dettaglio in metallo che sembra appena uscito da uno scrigno di gioielli. È Tribus, il nuovo progetto di Enuit21 firmato dal giovane studio fiorentino ferriani.sbolgi di HUB Young Talents. Una delle otto novità del brand toscano che verranno presentate durante la Milano Design Week 2023.

Essenziale e morbida allo stesso tempo, la testiera di Tribus è composta da due elementi soffici separati da un decoro in metallo. I due cuscini definiscono il profilo della testata e regalano una elevata sensazione di calore, garantendo il massimo comfort durante la lettura.

Morbidezza e calore che accompagnano anche il giroletto, rivestito e imbottito in continuità con la testata. Mentre il decoro in metallo, oltre ad avere una funzione pratica, impreziosisce il letto con la sua luce come fa una spilla con un abito. Un richiamo al mondo della moda che accomuna diverse collezioni di Enuit21.

L’elemento in metallo è disponibile in tre varianti di colore. I piedini in metallo, proposti nella stessa nuance del decoro della testiera, sollevano Tribus alleggerendo il letto visualmente.