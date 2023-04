Regalare nuova energia al corpo con Ringana Fresh

Alla costante ricerca dei migliori attivi vegetali in formula purissima e rigorosamente fresh, RINGANA propone un trattamento corpo intensivo notte per una pelle più tonica a base di un vero e proprio concentrato di VITAMINE A, B e C:

Retinaldeide incapsulato (VITAMINA A) – stimola la sintesi di collagene e i processi rigenerativi della pelle rendendola più tonica e compatta.

(VITAMINA A) – stimola la sintesi di collagene e i processi rigenerativi della pelle rendendola più tonica e compatta. Alga porphyridium cruentum , ricchissima di VITAMINA B – rinforza le pareti dei vasi capillari.

, ricchissima di VITAMINA B – rinforza le pareti dei vasi capillari. Acido ascorbico (Vitamina C) – protegge la struttura del collagene dai radicali liberi. Per ovviare all’elevata sensibilità di questo attivo, i laboratori RINGANA legano la Vitamina C a particelle miscroscopiche d’oro, creando una gold Vitamin, in grado di penetrare più a fondo e di amplificare la sua azione antiossidante.

A completare la formula: caffeina che stimola la microcircolazione nella cute; forscolina che aiuta ad attenuare gli indesiderati cuscinetti di grasso; niacinamide che rende l’incarnato uniforme, ha un’azione riequilibrante sulle macchie e stimola la produzione di collagene ed elastina; burro di mango e oli vegetali ad azione pelle morbida e levigata a lungo.

Disponibile nel formato 125ml, RINGANA trattamento corpo intensivo notte è un prodotto che tonifica, contrasta la cellulite e attenua le smagliature.