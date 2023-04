White Caviar Pearl Infusion, la pelle risplende di una luce straordinaria

Oggi, La Prairie svela una luminosità unica con White Caviar Pearl Infusion. Potenziato da Lumidose incapsulato, la molecola illuminante brevettata da La Prairie, e arricchito con Caviale Svizzero Dorato, questo efficace siero – ripensato e rinnovato – amplifica la capacità della pelle di riflettere la luce e ne migliora la compattezza.

La Scienza della Luce di La Prairie adotta un approccio triplice, concentrandosi sulla riduzione delle macchie e sull’aumento della qualità degli elementi riflettenti della pelle, sia in superficie che in profondità. La riformulazione di White Caviar Pearl Infusion di La Prairie si concentra sulla riduzione della comparsa delle quattro principali alterazioni della pigmentazione – macchie marroni, rossore, ingiallimento e grigiore – e sull’aumento della densità delle fibre di collagene nel derma.

White Caviar Pearl Infusion potenzia la naturale luminosità della pelle grazie all’uso di tecnologie all’avanguardia e principi attivi unici. Lumidose: la molecola illuminante più potente, incapsulata. Scoperto grazie a una ricerca che è durata ben 15 anni, Lumidose è il più potente inibitore conosciuto della tirosinasi umana – l’enzima responsabile della formazione del pigmento marrone della melanina. Per la prima volta, La Prairie ha incorporato Lumidose in una tecnologia a doppio incapsulamento. Questo sistema di somministrazione all’avanguardia è costituito da assemblaggi lipidici altamente versatili, in grado di modulare la barriera cutanea e di penetrare nella pelle, infondendo Lumidose nello strato più profondo dell’epidermide, dove avviene la formazione della melanina. Di conseguenza, la comparsa di macchie scure viene ridotta in modo mirato ed efficiente.

Nella nuova formulazione di White Caviar Pearl Infusion, La Prairie introduce per la prima volta un nuovo ingrediente a base di caviale. Provenienti da frammenti di caviale, i Minerali di Caviale Dorato Svizzero agiscono come attivatori degli enzimi antiossidanti della pelle. Questi enzimi aiutano a combattere lo stress ossidativo, responsabile dello sviluppo delle alterazioni dei pigmenti giallo, rosso e marrone. In aggiunta a questi due principi attivi illuminanti, White Caviar Pearl Infusion contiene l’Estratto di Caviale Svizzero Dorato che aiuta a ridensificare la rete di collagene del derma. Questa potente formulazione è arricchita con il Complesso Cellulare Esclusivo™, la firma scientifica ringiovanente di La Prairie.

Quando le iconiche perle di caviale vengono erogate, si sciolgono e si trasformano in un gel raffinato e leggero che si stende perfettamente sulla pelle. La texture è infusa di luce e la sua elegante perlescenza cattura immediatamente l’attenzione. Delicata e setosa, garantisce una sensorialità eccezionale.