TUDOR arricchisce la linea Black Bay con il modello Black Bay 54

La linea Black Bay celebra molti dei primi orologi subacquei di TUDOR: oggi, con il nuovo Black Bay 54, il Marchio sceglie di offrire un modello più fedele che mai al suo primissimo orologio subacqueo, la referenza 7922. La cassa di 37 mm riprende le proporzioni classiche di un tempo, ma racchiude nel Calibro di Manifattura MT5400 tutto il know‑how moderno di TUDOR e vanta un’impermeabilità fino a 200 metri.

Come nella referenza 7922, la lunetta unidirezionale non presenta una scala dei minuti – il che rievoca i primi anni ’50, quando le immersioni subacquee erano agli albori e TUDOR creò un orologio per i pochi coraggiosi che osavano cimentarsi in questo nascente sport. I nuovi dettagli estetici, tuttavia, non si limitano alle dimensioni della cassa e alla lunetta. La lancetta dei secondi di forma “Lollipop” evoca quella del modello originale. L’evoluzione è visibile anche dal punto di vista ergonomico, con una corona e una lunetta ridisegnate ed entrambe caratterizzate dalle proporzioni del modello storico.

La linea Black Bay è stata pensata tenendo presente il passato. Per il Marchio, rendere omaggio ai prestigiosi design che sono all’origine della sua estetica unica è fondamentale. Se da sempre la linea Black Bay integra elementi emblematici degli orologi subacquei TUDOR del passato, il Black Bay 54 è forse il modello Black Bay più fedele a una referenza storica ad oggi mai creato. Noto per essere stato valutato e in seguito adottato dalla Marina francese e da quella statunitense e ampiamente utilizzato dai professionisti dell’immersione, l’Oyster Prince Submariner referenza 7922 è una straordinaria fonte d’ispirazione.

I primi modelli che miravano a riprodurre questa referenza si distinguevano per la corona di piccole dimensioni e, privilegiando un’estetica più essenziale e uniforme, erano privi dell’oramai emblematico triangolo rosso a ore 12. Il Black Bay 54 è in linea con questa tradizione e presenta molteplici dettagli di design che, per quanto piccoli, fanno una grande differenza. Ciò è visibile ad esempio nelle lancette che, oltre ad essere adattate nelle proporzioni, sono unite alla base, proprio come nel modello del 1954. Anche il bordo della lunetta è stato ripensato, con una rivisitazione in chiave moderna del motivo ergonomico della referenza 7922. Naturalmente, il Black Bay 54 presenta anche elementi assolutamente contemporanei, come il quadrante con finitura satinata soleil e la chiusura “T-fit” che si adatta alla perfezione al polso. E soprattutto un movimento all’avanguardia: il Calibro di Manifattura MT5400.

Il Black Bay 54 è proposto con un bracciale a tre maglie in acciaio interamente satinato con chiusura TUDOR “T‑fit” dotata di un sistema per la regolazione rapida della lunghezza. Facile da usare, senza l’ausilio di alcuno strumento e attraverso cinque posizioni, questo pratico sistema permette a chi indossa l’orologio di variare istantaneamente e con precisione la lunghezza totale del bracciale fino a un massimo di 8 mm. Oltre ad offrire una piacevole sensazione al tatto, i cuscinetti a sfera in ceramica presenti sul fermaglio consentono di chiudere il bracciale facilmente e in tutta sicurezza.

Il Black Bay 54 è disponibile anche con un cinturino nero in caucciù. Il cinturino è dotato di chiusura TUDOR “T-fit” ed è proposto in tre misure; può anche essere tagliato per riflettere alla perfezione le misure del polso di chi lo indossa. Presenta al suo interno l’emblematico motivo “Snowflake” per offrire una presa ottimale, nonché la forma sagomata progettata specificamente per il Black Bay 54.

Ogni orologio TUDOR, compreso il Black Bay 54, è assemblato e interamente testato secondo gli elevati standard del Marchio presso la nuova Manifattura TUDOR di Le Locle, in Svizzera. Questa nuova struttura all’avanguardia, che riunisce il know‑how degli orologiai TUDOR con i sistemi di gestione della produzione e i test automatizzati più avanzati, è stata completata nel 2021 dopo tre anni di lavori.

Sin dalla creazione del Marchio da parte di Hans Wilsdorf nel 1926 e in linea con la sua aspirazione a creare segnatempo eccezionali, TUDOR non ha mai smesso di produrre orologi che fossero il più possibile robusti, duraturi, affidabili e precisi. Forte di quest’esperienza e certa della qualità superiore dei suoi orologi, TUDOR offre una garanzia di cinque anni per tutti i suoi prodotti.