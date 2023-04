La collezione LES BEIGES Summer To-Go by Chanel

Nel 1927 Mademoiselle Chanel decise di scommettere su uno stile nomade, per accompagnare le donne nell’evoluzione del loro stile di vita. Guidata dal suo spirito avanguardista, scelse di declinare le sue linee di trattamento e make up in formati più piccoli: prodotti essenziali e di uso quotidiano da portare sempre con sé, di giorno come di sera, ma anche durante una breve vacanza non programmata.

È da questi formati tanto pratici quanto piacevoli da utilizzare che Chanel ha tratto ispirazione per la collezione LES BEIGES per l’estate 2023: la Maison ha infatti rivisitato gli iconici prodotti LES BEIGES creando edizioni limitate in formato da viaggio. La collezione LES BEIGES “Summer To-go” racchiude la quintessenza di un colorito luminoso e di un make up effetto radioso e naturale in prodotti mini size. Sempre sensoriali e intuitivi, gli essenziali LES BEIGES sono i fedeli alleati per ottenere un effetto radioso, fresco e luminoso, ovunque e in ogni momento.

LES BEIGES EAU DE TEINT formato da viaggio (15 ml) è un prodotto per il colorito dalla consistenza watery, straordinariamente leggera. Le sue microsfere di pigmenti depositano sulla pelle un velo luminoso quasi impercettibile. È disponibile in 8 tonalità adatte a ogni incarnato, per un effetto sun-kissed.

Grazie a LES BEIGES CRÈME BELLE MINE ENSOLEILLÉE formato da viaggio (15g), leggera come una carezza, la pelle appare ravvivata, come dopo un fine settimana di sole. Questa crema gel effetto abbronzatura, da applicare con le dita o con il pennello su guance, naso, fronte e décolleté, offre un risultato make up ultra-naturale. È disponibile in 3 tonalità, per un effetto abbronzato su misura.

LES BEIGES HUILE ILLUMINATRICE formato da viaggio (50 ml) cattura la luce e avvolge la pelle con un riflessi iridescenti. La sua formula arricchita con olio di gelsomino la veste con un delicato effetto abbronzato, illuminandola con riflessi ramati e dorati. Si applica su viso, spalle, décolleté, capelli e braccia per una luminosità istantanea. Una nuance trasparente adatta a tutti gli incarnati, con riflessi madreperlati ramati e dorati.

Gli ombretti OMBRE PREMIÈRE LAQUE si declinano in due tinte iconiche per vestire le palpebre con riflessi dorati: Rayon, un beige delicato e luminoso, e Quartz Rose, un rosa pastello luminoso.

ROUGE COCO BAUME dona alle labbra una sensazione di leggerezza e freschezza attraverso due nuove nuance: Pink Delight, un rosa chiaro ultra-naturale, e Sweet Treat, un malva marrone semi-opaco.

Come tocco finale, CHANEL ha immaginato due nuove tinte di ROUGE COCO FLASH dai nomi evocatori, che completano il look estivo: Destination è un beige rosato che sublima le labbra con riflessi nude, mentre Escapade è un caldo rosso terra di Siena.