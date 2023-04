Nuove forme di bellezza firmate In Aéras

Ha debuttato nel tempio della creatività durante le giornate della Design Week milanese, il nuovo progetto di In Aéras realizzato in collaborazione con lo studio Palomba Serafini.

Terra, acqua, aria e fuoco nella ricerca tra materia antica, forma e sostanza naturale, il ritorno all’isola madre, la Sardegna, per creare un oggetto il cui uso veicola un’esperienza profonda e rituale. Si tratta di una candela massaggio, Ancient Herbal Rituals from Sardinia for Contemporary Care, che condensa le virtù di un nutrimento profondo con le potenti note olfattive della natura selvaggia ed incontaminata della Sardegna, aprendo le danze ad un nuovo rituale contemporaneo.

E’ così che un prezioso blend di burri, cere, oli fissi ed essenziali dalle piante autoctone indigene dell’isola, come Timo, Lavanda e Mirto, da sempre utilizzate per la cura e il benessere sull’isola, è formulato per essere scaldato dall’elemento principe: il fuoco. Una volta sciolto, il blend è pronto per essere accarezzato sulla nostra pelle e nei nostri sensi in un atto di cura ancestrale quanto erotico, un viaggio olfattivo quanto tattile, intimo e sensuale.

Concepita da Roberto Palomba e Ludovica Serafini come un manufatto dalle forme pure e ancestrali, come se potesse essere stato rinvenuto accanto a un complesso nuragico, la candela è contenuta in un vaso in terracotta lavorata partendo esclusivamente da argille di scarto che vengono cosi riutilizzate in un’ottica di circolarità e lavorate a mano affinché diano la massima resa al tornio. Per coronare la sacralità del gesto di benessere, Palomba e Serafini disegnano in esclusiva per la Galleria RO, 4 vasi-altari (in edizione limitata di 3 pezzi ciascuno), ispirati ai 4 elementi naturali: terra, aria, fuoco e acqua. Quattro momenti simbolici di una magia antica, pagana, nascosta ed eterna. Un invito alla contemplazione, un rituale iniziatico in comunione con la natura madre che nutre.