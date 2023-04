Mobile tv: come scegliere quello giusto per la tua casa

Posizionato in salotto oppure nella sala da pranzo, il televisore regna sovrano nella casa di molti.

Grande e imponente, oppure piccolo e poco appariscente, a schermo piatto, ultrapiatto oppure curvo, per dare il meglio di sé questo elettrodomestico deve essere posizionato su un mobile che gli si adatti alla perfezione.

La scelta del mobile tv deve tenere conto di diversi fattori, a partire naturalmente dalla dimensione del televisore, fino allo stile generale della stanza nel quale andrà posizionato. In questo articolo verranno spiegate le caratteristiche da valutare per individuare a colpo sicuro quello più adatto alla propria casa.

Dove acquistare il mobile per la televisione

Chi desidera acquistare un mobile tv per il salotto senza muoversi da casa può farlo oggi anche comodamente online. La maggior parte degli e-commerce permette infatti di scegliere tra una vasta gamma di prodotti, corredati di schede tecniche.

Prendendo in considerazione ad esempio il sito di Leroy Merlin, è possibile scegliere tra oltre 3000 mobili tv, visionando le immagini – che spesso mostrano mobili inseriti in un contesto reale – controllando le dimensioni e i colori disponibili.

Oltre a questo, risulta molto semplice e immediato effettuare una comparazione dei prezzi, così da individuare a colpo sicuro non solo il mobile più adatto al proprio televisore, ma anche quello che offre il miglior rapporto qualità-prezzo.

Scegliere il mobile in base al tipo di televisore

Il primo aspetto di cui tenere conto quando si sceglie un mobile tv riguarda il tipo di televisore del quale si dispone o che si desidera acquistare.

In commercio è possibile trovare televisori da appoggio o da parete. Mentre i primi potranno essere collocati sul ripiano, anche in posizione avanzata, i secondi dovranno essere appesi al muro o alla parete di fondo del mobile, dunque in posizione arretrata rispetto al piano e a eventuali scaffali o armadietti laterali.

Chi ha un televisore a parete, potrà ottenere il migliore effetto optando per un mobile in stile minimal, dotato del solo piano d’appoggio, anche poco profondo, o di scaffalature e armadietti laterali poco profondi o sufficientemente distanziati ai lati.

I televisori da appoggio necessitano di una base un po’ più ampia, adatta al piedistallo, e si adattano alla perfezione ai mobili in stile classico.

Attenzione alle dimensioni

Quando si sceglie il mobile tv, è necessario prestare attenzione alle dimensioni:

del televisore : il ripiano mobile dovrebbe essere sempre un po’ più ampio rispetto alla larghezza dell’elettrodomestico, così da garantire un aspetto equilibrato e armonioso al salotto. Inoltre, nel caso in cui si optasse per un mobile tv dotato di armadietti e scaffalature laterali, è necessario misurare con attenzione altezza e larghezza dello spazio disponibile;

: il ripiano mobile dovrebbe essere sempre un po’ più ampio rispetto alla larghezza dell’elettrodomestico, così da garantire un aspetto equilibrato e armonioso al salotto. Inoltre, nel caso in cui si optasse per un mobile tv dotato di armadietti e scaffalature laterali, è necessario misurare con attenzione altezza e larghezza dello spazio disponibile; della parete: il mobile scelto dovrà adattarsi alla parete lungo la quale si intende addossarlo, posta di fronte al divano o al tavolo della cucina.

Oltre a questo, è importante scegliere un mobile che permetta di posizionare il monitor della tv a un’altezza ideale rispetto a quella della seduta utilizzata per guardarlo. In particolare, da seduti, l’altezza degli occhi dovrebbe corrispondere al terzo inferiore del monitor del televisore.

Colori e stile

Stile e colore del mobile tv dovrebbero essere scelti in base a quelli della stanza nella quale si intende posizionarlo.

Un ambiente arredato in stile industrial potrà essere completato da un mobile basso e lungo in legno a vista con elementi tinta ardesia, mentre un salotto moderno accoglierà alla perfezione mobili tv dalle linee essenziali, neri e bianchi, con inserti in legno.

I mobili in legno anticato chiaro, arricchiti con elementi decorativi, sono perfetti per gli ambienti shabby, mentre per i salotti e le sale da pranzo più classiche si potrà optare per mobili tv completi di armadietti e scaffali laterali, in legno di rovere o di noce.

Dove posizionare il televisore: la distanza ideale

Quando si arreda il salotto, è fondamentale scegliere con attenzione il punto in cui collocare il televisore e, di conseguenza, il mobile tv.

Il monitor dovrebbe infatti essere posizionato a una distanza ideale dal divano o dal tavolo, la quale può variare in base al modello di televisore e alla sua dimensione.

I modelli più recenti, riducendo l’affaticamento visivo e garantendo una visione nitida anche da vicino, consentono di ridurre le distanze, mentre i modelli più vecchi richiedono distanze maggiori.

Per fare un esempio, se si dispone di un piccolo e vecchio televisore con segnale SD da 40 pollici, si dovrà prevedere una distanza di circa 3 metri e mezzo, mentre un televisore della stessa dimensione, ma con segnale a 4K, potrà essere posizionato ad appena 90 centimetri dalla seduta.

Allo stesso modo, un grande televisore SD da 77 pollici richiede ben 6 metri e 80 di distanza per una visione ottimale, mentre per un modello 4K sono sufficienti 2 metri e 90 centimetri.