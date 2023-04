Villa Eden, l’elegante Leading Hotel of the World di Merano con sole 29 suite

Un’oasi di pace e benessere avvolta tra alberi secolari, fiori e profumi inebrianti che ti riempiono lo sguardo e l’anima. Si tratta di Villa Eden un luogo di relax e benessere, di massaggi olistici, di pratiche materiali focalizzate a migliorare non solo il benessere fisico ma soprattutto la dimensione psicologica e spirituale dell’essere umano. Il prestigioso hotel 5 stelle lusso di Merano è un tempio della longevità, il luogo dove piacere, felicità e benessere vengono coltivati con l’aiuto di un personale attento e specializzato capace di prendersi cura dell’ospite.

La villa, inaugurata come Medical SPA nel 1983 ha saputo mantenere fede al suo animo di benessere olistico confermandosi come Longevity Medical & Spa Center dotato delle migliori attrezzature di diagnostica e della professionalità di medici chirurghi, capace di tradursi oggi con il vero concetto di Luxury & Private Reatreat Hotel.

Oggi Villa Eden è lo spazio sospeso appena fuori dalla realtà dove concedersi del tempo solo per sé stessi. Dove dedicarsi alla preziosa opera di prevenzione e trovare la chiave per l’adozione di uno stile di vita virtuoso. All’interno dell’Hotel, nel Longevity Medical Center è possibile lasciarsi avvolgere da trattamenti e percorsi di salute di straordinaria efficacia, realizzati dall’équipe medica in sinergia con esperti del benessere e del fitness con l’obiettivo di restituire gioia, vitalità e nuove vigorose energie per affrontare al meglio gli impegni quotidiani. Alcuni esempi:

Trattamento viso, collo Anti-Age alla vitamina C

Le sapienti mani delle specialiste di Villa Eden propongono un trattamento viso che sfrutta le proprietà anti ossidanti e antiradicali della vitamina C per contrastare l’invecchiamento cutaneo precoce. Abbinata all’acido ialuronico e alla vitamina E, questo trattamento è ideale per migliorare il tono della pelle, l’elasticità della texture e per schiarire le macchie cutanee.

Dopo 55 minuti di trattamento, la pelle sarà più morbida e levigata, nutrita e luminosa.

Trattamento viso-collo idratante lipidizzante

Un trattamento viso specifico, della durata di 55 minuti, per prevenire i segni dell’invecchiamento cutaneo. Il massaggio dona una profonda idratazione e agisce sulla “lipidazione” dello strato corneo, lasciando la pelle libera di respirare e di assorbire tutto il nutrimento di cui ha bisogno.

FLUIDO ELASTICIZZANTE IDRATANTE

Un fluido di facile assorbimento con proprietà idratanti e dermoplastiche. L’acido ialuronico permette di ripristinare il giusto grado di idratazione e di regalare tono ed elasticità alla pelle, attenuando così le rughe.